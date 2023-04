Sorpresa de Rafael Amargo: «Me he matriculado en la academia de policía»

Rafael Amargo acaba de anunciar una novedad en su vida que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Queda poco más de un mes para el juicio en que tendrá que demostrar su inocencia en la acusación que cae encima de él de un presunto delito de tráfico de drogas y pertinencia a una banda criminal. Piden nueve años de cárcel para él, ya que consideran probado que vendía droga desde su domicilio aunque él continúa negándolo todo.

El coreógrafo acaba de asegurar que ha tomado una decisión inesperada, matricularse en la Academia de Policía. Sorprendentemente, está pendiente de preparar las pruebas de acceso al cuerpo: «Todavía no he empezado a estudiar, me matriculé en un ataque de estos de rabia. Ahora bien, es un trabajo increíble. Hay gente en mi entorno que pertenecen a la Policía y son gente estupenda». Eso sí, él no tuvo suerte con los agentes que lo detuvieron: «Varios agentes me dieron una paliza injustificada cuando me detuvieron y me han quedado pequeños chichones en la cabeza. Hay dos costillas del lado derecho que no han quedado bien tampoco y es doloroso para la respiración».

«Me ataron, me dejaron en el suelo y me pisaron la cabeza. Yo me defendí como pude, con un mordisco. No recuerdo bien qué pasó, con solo que salí de allí llorando», prosigue en un relato de denuncia. El abogado de Rafael Amargo intentará demostrar que la droga que encontraron en el domicilio de su defendido era para consumo propio y no para vender, lo que no será fácil.

Rafael Amargo reaparece en televisión después de la segunda detención

El bailarín ha concedido la primera entrevista después de la segunda detención. Lo ha hecho en Espejo Público en una conversación que ha preocupado mucho porque ha dejado caer que se ha planteado cometer una locura. Se ha mostrado cansado de toda la situación y ha pronunciado unas palabras que han preocupado: «Hace dos años y medio que estoy en tratamiento psiquiátrico. Estoy realmente agotado y mi familia también está sufriendo mucho. No hay nadie que te ampare cuando llevas una injusticia clara. Ya no me caen lágrimas cuando lloro. Me detuvieron sin explicarme el motivo, me contestaron de malas maneras y con mucha prepotencia. No tienen vergüenza».

«Se piensan muchas cosas… Yo soy un hombre muy valiente, pero hay momentos en los que pienso en quitarme del medio. Puedo estar abatido, pero me gusta muchísimo lo que hago y por el amor de mis hijos lucharé hasta el final. Creo que no volveré a ser la misma persona que antes porque tengo el corazón muy dolido», ha añadido.