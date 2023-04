El pitjor accident de Pablo Motos: “Vaig disparar-me a mi mateix”

Pablo Motos ha acabat sent protagonista de l’última entrevista a El Hormiguero, el que ja s’està convertint en tendència. El presentador ha convertit Ricardo Darín en un personatge secundari i ha acaparat tots els focus quan ha tret a la llum una història personal molt curiosa.

El titular és potent: “Vaig disparar-me al cap“. Tothom s’ha escandalitzat en sentir aquesta afirmació i li han demanat més explicacions: “Vaig apuntar-me al cap i vaig disparar, però no vaig donar-me… i és per això que encara estic aquí”. L’anècdota se situa en la seva època a la mili, com molts sospitaven: “Em van assignar la tasca de netejar les armes i jo havia quedat amb una noia després. No volia arribar tard, així que no les vaig netejar del tot; només els hi vaig posar oli. Havia d’anar revisant que no estiguessin carregades i, realment, mai no ho estaven”.

Pablo Motos treu a la llum una anècdota curiosa de l’època a la mili

El problema és que, en una distracció, va disparar l’arma que tenia a les mans i aquella sí que tenia munició. Considera que va ser un miracle que la bala no li donés al cap, ja que estava just davant i podria haver-hi impactat directament.

L’accident sí que va tenir conseqüències en la seva salut, però només de manera momentània: “Vaig quedar-me sord d’una oïda i sense parla. Vaig haver d’estar a l’hospital unes hores i vaig rebre una sanció. Van ficar-me al calabós per fer malament la meva feina”, ha revelat.

Aquest hauria estat el pitjor accident que va viure, tenint en compte que podria haver tingut una conseqüència fatal. El presentador d’El Hormiguero tindria unes quantes anècdotes d’aquella època, en la qual afortunadament va poder sortir-ne viu tot i els incidents que hauria encadenat.