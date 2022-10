Pablo Motos parla de diners i confessa que és difícil treballar amb la dona

Pablo Motos ha experimentat què sent l’entrevistat d’un programa en l’intercanvi de papers que ha tingut amb Joaquín, que ha volgut que fos un dels convidats del seu nou espai a Antena 3, El novato. La parella té molta confiança després de tantes converses a El Hormiguero, el que s’ha notat en la manera en què el presentador s’ha sincerat en una de les entrevistes més sinceres i completes que ha concedit. Ha reconegut que guanya molts diners a televisió perquè seria molt difícil de substituir: “Soc part del paisatge, com la cabra de la Legió, i això costa diners“.

El valencià ha parlat dels seus inicis en la professió periodística, a la que va entrar després d’una època com a DJ: “Vaig entrar a la ràdio i em vaig enamorar d’aquest món. Jo no tenia vocabulari, així que em vaig estudiar el diccionari i també el de sinònims i antònims. Quan va arribar-me l’èxit em vaig adonar que sempre ve acompanyat d’efectes secundaris no desitjats com l’enveja i l’excés d’atenció. Si no hi ha taula en un restaurant, a tu et diuen que sí i això és molt llaminer… però, alhora, et pot despistar i has de pensar que continues sent tu”.

“Quan torno a casa després d’haver fet un programa bo continuo maleint-me a mi mateix perquè se m’acudeixen les millors coses quan ja ha acabat… A més a més, estic malament fins l’endemà si el programa no ha anat bé“, reconeix. Pensa sovint en la jubilació després de tants anys en antena? “Quan dius fins aquí he arribat? Hi ha un moment en què dius prou? El vertigen i la por et fa retardar el moment de deixar-ho, jo espero passar un mes dolent i després s’ha acabat”.

Pablo Motos explica com és treballar amb la dona

Pablo Motos i Laura Llopis estan casats des de fa més de 20 anys. La seva és una relació molt consolidada a la que aparentment sembla que no afecta gaire treballar junts a El Hormiguero. La dona és la coordinadora de guió, el que implica que parlin de feina a totes hores: “Quan tornem a casa després de la feina li demano que no em parli. L’avantatge de treballar amb la teva parella és que si estàs escrivint un dissabte a les deu de la nit, et diu que paris i que veieu una sèrie junts perquè ella també està treballant”.

“El problema és que tinguis una discussió a la feina, perquè te l’emportes a casa. Tots dos tenim una personalitat molt forta, però al final sempre guanyo jo perquè ella és molt més bona. Treballa moltíssim i és una boníssima persona”, ha explicat. Laura té dues filles d’una relació anterior, les que també treballen al programa: “Amb elles mai no parlem de feina”.

El valencià va presentar El Hormiguero també els dies en què van morir els pares

Pablo Motos no ha faltat a El Hormiguero ni tan sols en els pitjors moments de la seva vida. En aquesta entrevista, ha recordat a Joaquín que fins i tot va anar a treballar els dies en què van morir els pares: “Vaig anar a treballar el mateix dia. Els vaig enterrar al matí a 350 km i vaig tornar cap a Madrid a la nit per fer el programa. Quan va morir el meu pare jo estava destrossat, però pensava que ell sempre em deia que un home ha de prendre’s seriosament la feina i tenia clar que no el podia fallar”.

Una història que no havia revelat fins ara té com a protagonista Alejandro Sanz. En aquest punt ha volgut agrair l’ajuda que li va oferir en aquell moment, el dia de la mort del pare: “Es va comportar amb mi com un autèntic cavaller. Va portar una ampolla de vi i em va dir que no oblidaria aquella nit, que faria el programa amb mi i que en qualsevol moment podia posar-me a plorar. Em va salvar i em va explicar que l’any següent seria horrible”. El dia de la mort de la mare era Laura Pausini qui estava a plató amb ell: “Aquell programa el vaig fer bastant bé perquè a la meva mare li agradaven els acudits i era molt bona. Vaig voler dedicar-li aquell programa i, en dir-ho, Laura em va abraçar”.