Pablo Motos sorprèn en llegir la mà de Chenoa en directe

Chenoa ha estat la convidada de Pablo Motos a El Hormiguero d’aquest dimecres. La cantant, que va fer-se famosa gràcies al seu pas per Operación Triunfo, està radiant ara que estrena programa de ràdio mentre continua triomfant en la música. La vida personal també li dona moltes alegries, especialment des d’aquest estiu quan finalment va casar-se amb el metge amb el que surt des de fa un parell d’anys després d’haver de posposar la cerimònia en dues ocasions.

A partir d’ara la podrem sentir en un programa que s’emetrà de matinada a Europa FM, el que li encanta perquè això li permet poder dir paraulotes sense problemes: “A la meva mare no li agrada gens, però jo dic moltes paraulotes… El programa és molt divertit perquè, al final, és una xerrada. Jo sempre havia estat l’entrevistada i ara m’està fent il·lusió ser la persona que fa les preguntes”.

Pablo Motos fa de tarotista per un dia

En el programa hi ha una secció que destaca perquè donen veu a una tarotista: “A mi m’agrada molt tot aquest món de l’energia, el quars…”. Un moment en què Pablo Motos va voler seguir-li el joc i es va oferir a llegir-li la mà en directe. Chenoa va acceptar encantada i el presentador va començar amb les seves conjectures: “Aquí se’t veu l’edat i se’t veu molt bé. Tens un viatge aviat, el que faràs des d’aquí a casa suposo. Hi ha una persona que et protegeix, algú que ja no està aquí. Crec que és una dona, però no ho sé perquè s’assembla Paul McCartney”.

I Pablo Motos prosseguia, fins a un moment en què reconeixia estar-s’ho inventant tot: “Prendràs una decisió important que al principi et sortirà malament, però després bé. Ah, i et sortirà una oreneta… M’ho he inventat tot, que és el que fan les persones que llegeixen les mans en la meva opinió”.

Chenoa explica com va conèixer el marit

La cantant no ha fugit de les preguntes personals que li ha fet el presentador, que s’ha interessat sobre la seva vida amorosa ara que és una dona casada. Chenoa ha explicat com va conèixer el marit i què va ser el que més li va agradar d’ell: “Estàvem en un sopar d’amics i ell va entrar. En el primer en què em vaig fixar va ser en la seva veu, em va agradar molt. I quan vaig veure que era tan guapo i que seia davant meu, vaig quedar-me sorpresa. Vaig començar a flirtejar amb ell, és clar, i li vaig demanar que m’acompanyés a casa”.

Després d’aquella nit van quedar per prendre un cafè junts: “Li vaig estar dient que havia vist les 23 temporades d’Anatomía de Grey… i fins ara. Va ser ell qui va fer el primer pas, perquè a mi em fa molta vergonya i per això soc molt lenta”.