Pablo Motos reconeix que va patir assetjament escolar i explica per què

Pablo Motos no acostuma a parlar gaire de la seva vida personal, la que intenta mantenir allunyada del focus permanent que l’enfoca des que està al capdavant del programa més vist dels vespres. El líder d’El Hormiguero fa excepcions de tant en tant, sobretot per treure a la llum alguna anècdota divertida. En aquesta darrera ocasió, però, la història íntima que ha revelat no és agradable.

Són molts els personatges famosos que han confessat haver estat víctimes de l’assetjament escolar. Entre ells, ara cal sumar el nom del presentador valencià. Per primera vegada, ha reconegut que la seva infància no va ser fàcil per culpa del tracte amb els companys d’escola.

Aquesta confessió la feia davant de les actrius Carmen Marchi i Laura Galán, que estaven promocionant una pel·lícula que narra la història d’una noia adolescent que pateix assetjament pel seu sobrepès. La protagonista va dir que ella mai no ha estat prima, però que afortunadament mai no la van criticar per això. Pablo Motos no va tenir tanta sort: “Jo sí que vaig patir assetjament escolar“.

Pablo Motos revela que els nens el tractaven malament | Antena 3

Pablo Motos reconeix que la seva infància a l’escola no va ser fàcil

En el seu cas, no va tenir a veure amb el pes; però sí amb un tret físic: “Jo era un nen amb moltes pigues, en tenia moltes, i m’assetjaven cada vegada que anàvem al pati. Em van fer bullying per pigós i jo ho passava molt malament. Em van dir que si em posava Coca-Cola a la cara se m’anirien les pigues… Doncs ja em veieu pel carrer i per casa amb la cara encarcarada i no me’n va marxar cap ni una”.

Pablo Motos ha volgut reflexionar sobre l’assetjament, que sempre s’aprofita dels complexos dels altres: “Tots tenim complexos i no hi ha ningú a qui això no l’hagi amargat en algun moment. Si algú ens parlés com ho fem nosaltres amb nosaltres mateixos, li diríem que. és un maltractador”.