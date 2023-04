El peor accidente de Pablo Motos: «Me disparé a mí mismo»

Pablo Motos ha acabado siendo protagonista de la última entrevista en El Hormiguero , lo que ya se está convirtiendo en tendencia. El presentador ha convertido a Ricardo Darín en un personaje secundario y ha acaparado todos los focos cuando ha sacado a la luz una historia personal muy curiosa.

El titular es potente: «Me disparé en la cabeza«. Todo el mundo se ha escandalizado al sentir esta afirmación y le han pedido más explicaciones: «Me apunté a la cabeza y disparé, pero no me di… y es por eso que todavía estoy aquí». La anécdota se sitúa en su época a la mili, como muchos sospechaban: «Me asignaron la tarea de limpiar las armas y yo había quedado con una chica después. No quería llegar tarde, así que no las limpié del todo; solo les puse aceite. Tenía que ir revisando que no estuvieran cargadas y, realmente, nunca lo estaban».

Pablo Motos saca a la luz una anécdota curiosa de su época en la mili

El problema es que, en una distracción, disparó el arma que tenía en las manos y aquella sí que tenía munición. Considera que fue un milagro que la bala no le diera en la cabeza, ya que estaba justo delante y podría haber impactado directamente.

Pablo Motos saca a la luz una anécdota curiosa | Antena 3

El accidente sí que tuvo consecuencias en su salud, pero solo de manera momentánea: «Me quedé sordo de un oído y sin habla. Tuve que estar en el hospital unas horas y recibí una sanción. Me metieron en el calabozo por hacer mal mi trabajo», ha revelado.