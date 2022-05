Un jove mor apunyalat en una baralla a Pineda de Mar

Els Mossos d’Esquadra estan investigant la mort violenta d’un jove en una baralla a Pineda de Mar (Maresme), segons ha avançat El País. La policia catalana ha informat que cap a les 20.30 d’aquest dijous el 112 va rebre un avís d’urgència per una persona ferida. Quan la Policia Local va arribar al lloc dels fets, van trobar estès a terra un jove en parada cardiorespiratòria per una ganivetada al pit. Els serveis d’emergència el van intentar reanimar, però poc després van certificar la seva mort.

Fonts policials han explicat que la víctima hauria estat ferida durant una batussa al centre de Pineda. Els agressors van fugir del lloc dels fets –alguns testimonis diuen que en una moto, altres que ho van fer a peu– després de clavar-li el ganivet al pit. L’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) dels Mossos investiga el cas i treballa per identificar les persones involucrades a la baralla. A la zona s’hi han descobert diversos bastons i un ganivet i almenys hi hauria una altra persona ferida.

La baralla hauria començat per una discussió entre dos grups de joves en una plaça de la localitat on es reuneixen habitualment. Diverses persones que va presenciar la batussa van trucar a emergències després de veure la víctima a terra, inconscient.

Un apunyalament a Lleida

Fa uns dies la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir un jove de 23 anys per haver apunyalat al coll una dona que estava a la terrassa d’un bar de l’avinguda Rosa Parks. Un agent dels Mossos fora de servei, amb l’ajuda de diversos clients, van poder reduir l’atacant, que no tindria cap relació amb la víctima, segons les primeres investigacions. La policia local es va detenir i el va traslladar a un hospital per a la seva avaluació. Els serveis mèdics van decidir ingressar-lo per malaltia mental a l’hospital Santa Maria.