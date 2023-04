El director de TV3 defensa el gag del Rocío: “Catalunya sempre dona vots”

La sessió de control del Parlament a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha estat protagonitzada gairebé íntegrament pel polèmic gag de l’Està passant de TV3 sobre la Mare de Déu del Rocío. PSC i Vox s’han unit per demanar explicacions al director de TV3, Sígfrid Gras, i han exigit que es retiri aquest gag de la web de TV3. “És un excés tenyit de xenofòbia contra la comunitat andalusa”, han expressat els socialistes. Gras els ha respost que el gag no falta al respecte “ni a Andalusia ni a ningú” sinó que és “una peça d’humor emparada per la llibertat d’expressió” com de fet va concloure el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). A més, ha lamentat que se n’hagi fet una “utilització política” a les portes de les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig.

El diputat de Ciutadans Matías Alonso s’ha sumat a les crítiques dels socialistes i els diputats d’ultradreta i ha assegurat que el gag és “un esput contra la comunitat andalusa en general, i específicament contra els milers d’andalusos que viuen a Catalunya i que financen una televisió que ni és ni pretén ser de tots”. “No cal ser religiós per rebutjar el supremacisme covard que amaga aquest atac i menyspreu a les creences i sentiments religiosos de molts ciutadans”, ha afegit abans que el director de TV3 s’hagi queixat d’unes declaracions “ofensives” per als treballadors de la cadena pública.

El director de TV3, Sígrid Gras, en la comissió de control de la CCMA

Una utilització política perquè “Catalunya sempre dona vots”

El director de TV3 ha lamentat que “Catalunya sempre dona vots en determinats llocs d’Espanya” i ha assegurat que les reaccions enfurismades i les crítiques que ha rebut el gag s’han degut al context preelectoral. Gras ha fet referència explícita als comentaris que han fet els líders polítics andalusos al respecte, principalment el president de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonillla. “Que el president andalús parli d’això em sembla bé, però és una clara extralimitació amb visió oportunista”, ha conclòs.