El CAC conclou que el gag del Rocío s’emmarca en la “llibertat d’expressió”

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) s’ha pronunciat sobre el gag de la Verge del Rocío al programa Està Passant de TV3 que ha aixecat molta polseguera en els darrers dies. De manera unànime, l’ens ha conclòs que el polèmic esquetx “se situa en el marc de l’exercici de la llibertat d’expressió”, tal com recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Ho ha donat a conèixer aquest dimecres en un comunicat en què també assenyala que les expressions satíriques que es van fer servir poden resultar “desafortunades” i “feridores” per les persones que professen la fe catòlica.

El CAC ha afirmat que la sàtira és una manifestació de la lliure opinió d’idees i ha sentenciat que el gag del programa presentat per Toni Soler no vulnera la normativa audiovisual. Així i tot, ha recomanat “extremar la cura a l’efecte d’evitar en els espais d’entreteniment humorístics, manifestacions que puguin menystenir les persones que professen qualsevol creença religiosa”.

Impossible confondre “el propòsit comunicatiu” del gag

El posicionament de l’ens sobre aquest esquetx de l’Està Passant que es va emetre el 4 d’abril arriba després d’haver rebut diverses queixes que han presentat la Federació d’Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC), el partit Valents, l’associació E-Cristians i 115 particulars. En el gag hi apareixia l’actriu Judit Martín disfressada com a Verge del Rocío, amb un nino que simbolitzava el nen Jesús. Durant l’entrevista, la paròdia va incloure bromes i mofes sobre la vida sexual, la religiositat i l’accent andalús. El CAC ha realitzat un informe i ha indicat que la secció L’entrevista improvisada del programa incorpora elements satírics i irònics com ho fa qualsevol programa d’humor, “de manera que no hi ha possibilitat de confusió del propòsit comunicatiu del fragment analitzat ni per la tipologia dels continguts ni pel format audiovisual d’emissió”.

Toni Soler i Jair Domínguez, presentadors de l”Està Passant’ | TV3

En el text, l’organisme també ha apuntat que “en la paròdia d’entrevista es fa referència a suposades característiques i actituds del personatge de la marededeu del Rocío que, atès que incideixen en creences individuals i col·lectives, podrien ser interpretades per determinades persones com a indegudes, ofensives o de mal gust. També s’indica que el conductor del programa, abandonant el registre humorístic, expressa el seu respecte envers aquestes creences en tres ocasions diferents”.

El CAC ha recordat que la sàtira és expressió de les manifestacions creatives de l’ésser humà, que l’utilitza “com un instrument de denúncia i de crítica social, i, com a tal, és una manifestació més de la llibertat d’expressió i de creació artística”. Finalment, han assenyalat que la caricatura constitueix una de les vies “més freqüents d’expressar, mitjançant la burla i la ironia, crítiques socials o polítiques que, com a element de participació i de control públic, resulten imprescindibles en tot sistema democràtic”.