La política que ha iniciat “l’onada de catalanofòbia” pel gag del Rocío es desdiu

La portaveu d’Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha assegurat que quan va denunciar el gag de TV3 sobre la Verge del Rocío no esperava una reacció tan exagerada de l’espanyolisme més anticatalà i que no va saber “calcular” les conseqüències de la seva piulada. “No esperava que el meu tuit iniciés una onada de catalanofòbia”, ha dit Rodríguez en una entrevista a RAC1. La política andalusa, una de les més progressistes de la comunitat, va acusar el programa Està Passant de reforçar “estereotips cap a un poble que tradicionalment ha estat molt castigat”.

En el polèmic gag, que ha despertat una allau de crítiques de polítics i entitats d’arreu de l’estat espanyol, la còmica Judit Martín es va disfressar de Verge del Rocío i va burlar-se de la vida sexual, l’accent andalús i la religiositat dels andalusos. La paròdia, que des de l’Està Passant han qualificat “d’inofensiva”, ha aixecat tanta polseguera que l’humorista Jair Domínguez ha rebut desenes d’amenaces de mort. Fins i tot el govern andalús ha elevat una queixa formal i entitats andaluses han exigit una disculpa. El presentador del Toni Soler, ja ha advertit que no pensen disculpar-se.

Un moment del ‘gag’ polèmic sobre la Verge del Rocío / ACN

Advocats Cristians denuncia l”Està Passant’ i Rodríguez se’n desmarca

Després de saber-se que la Fundació Advocats Cristians ha denunciat el gag a la justícia, Rodríguez va fer una altra piulada per desmarcar-se de les accions legals contra l’Està Passant. “No tenim res a veure amb aquesta gentussa”, va dir. “És lamentable que existeixi un delicte contra els ‘sentiments religiosos’ i que encara no s’hagi eliminat del Codi Penal tenint majoria per fer-ho. Dir que una cosa no m’agrada no significa que vulgui que sigui il·legal”. La política andalusa s’ha mostrat sorpresa per la repercussió que ha tingut el gag a les xarxes socials.

“M’ha sobtat molt més la reacció a Twitter que el gag en si. No m’esperava rebre aquesta allau de missatges per un context de catalanofòbia que jo no havia calculat ni previst”, ha reconegut. Rodríguez lamenta que les seves crítiques hagin provocat l’enèsima polèmica oberta contra Catalunya” i ha denunciat que hi ha una “catalanofòbia endèmica a l’estat”. Si hagués sabut el que passaria, no hauria fet el tuit. “Ara no l’hauria fet, ho hauria pensat i prou”.