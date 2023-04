La política que ha iniciado «la ola de catalanofòbia» por el gag de Rocío se desdice

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha asegurado que cuando denunció el gag de TV3 sobre la Virgen de Rocío no esperaba una reacción tan exagerada del españolismo más anticatalán y que no supo “calcular” las consecuencias de su tuit. «No esperaba que mi tuit iniciara una oleada de catalanofòbia”, ha dicho Rodríguez en una entrevista en RAC1 . La política andaluza, una de las más progresistas de la comunidad, acusó al programa Està Passant de reforzar “estereotipos hacia un pueblo que tradicionalmente ha estado muy castigado”.

En el polémico gag, que ha despertado una avalancha de críticas de políticos y entidades de todo el estado español, la cómica Judit Martín se disfrazó de Virgen de Rocío y se burló de la vida sexual, el acento andaluz y la religiosidad de los andaluces. La parodia, que desde el Està Passant han calificado “de inofensiva”, ha levantado tanta polvareda que el humorista Jair Domínguez ha recibido decenas de amenazas de muerte. Incluso el gobierno andaluz ha elevado una queja formal y entidades andaluzas han exigido una disculpa. El presentador del programa, Toni Soler, ya ha advertido que no piensan disculparse.

Un momento del ‘gag’ polémico sobre la Virgen de Rocío / ACN

Abogados Cristianos denuncia lo ‘Está Pasando’ y Rodríguez se desmarca

Después de saberse que la Fundación Abogados Cristianos ha denunciado el gag a la justicia, Rodríguez hizo otro tuit para desmarcarse de las acciones legales contra Està Passant. “No tenemos nada que ver con esta gentuza”, dijo. “Es lamentable que exista un delito contra los ‘sentimientos religiosos’ y que todavía no se haya eliminado del Código Penal teniendo mayoría para hacerlo. Decir que una cosa no me gusta no significa que quiera que sea ilegal”. La política andaluza se ha mostrado sorprendida por la repercusión que ha tenido el gag en las redes sociales.

«Me ha repentino mucho más la reacción en Twitter que el gag en sí. No me esperaba recibir esta avalancha de mensajes por un contexto de catalanofòbia que yo no había calculado ni previsto”, ha reconocido. Rodríguez lamenta que sus críticas hayan provocado la «enésima polémica abierta contra Cataluña» y ha denunciado que hay una “catalanofòbia endémica en el estado”. Si hubiera sabido lo que pasaría, no habría hecho el tuit. «Ahora no lo habría hecho, lo habría pensado y bastante”.