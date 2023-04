El secretari general d’Units per Avançar, Ramon Espadaler, s’ha sumat a les crítiques a l’sketch de la Verge del Rocío que aquest dissabte va aixecar molta polseguera. Al programa Està passant de TV3 la còmica Judit Martín es va disfressar d’aquesta Verge i va fer mofa de la religiositat i l’accent andalús. Això va provocar moltes reaccions -de la FECAC, que va enviar una carta al CAC, i del president andalús, a qui Toni Soler va respondre amb contundència-, l’última de les quals ha estat la d’Espadaler. El secretari general d’Units per Avançar ha denunciat que “la paròdia és un atac a les creences més íntimes de moltes persones que ultrapassa els límits de l’humor“.

“On queda la laïcitat positiva, entesa com l’igual respecte per la creença i la no creença que hauria d’assumir un mitjà públic?”, s’ha preguntat el diputat de PSC-Units, que ha afegit que TV3 “fa massa temps que s’utilitza al servei de les pròpies fílies i fòbies”. “El que ha passat amb la burla a la Mare de Déu del Rocío a TV3 no és una anècdota, sinó el símptoma de la pèrdua del respecte per la creença”, ha conclòs el diputat, en un missatge semblant al que aquest dissabte va publicar un assessor d’Ada Colau que n‘ha sortit escaldat.

Un moment del ‘gag’ polèmic sobre la Verge del Rocío / ACN

La FECAC i el president andalús exigeixen “disculpes públiques”

La primera a alçar la veu va ser la FECAC, la Federació d’Entitats Culturals Andaluses de Catalunya, que va exigir per carta al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) unes “disculpes públiques” de TV3. “La paròdia va atemptar contra el sentiment de centenars de milers de catòlics que tenen devoció per la Verge del Rocío”, va assenyalar la FECAC, que va lamentar el “mal gust” del gag. També es va manifestar al respecte el president d’Andalusia, Juanma Moreno, que va denunciar la “falta de respecte a Andalusia, i a milers d’andalusos i les seves tradicions”. “Espero que per demanar perdó ho sàpiguen fer millor”, va piular Moreno. La resposta de Toni Soler va ser clara: “Esperi assegut”.