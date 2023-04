La líder més progressista d’Andalusia també critica el gag del Rocío de TV3

La portaveu d’Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, la líder més progressista de la comunitat, també s’ha sumat a l’allau de crítiques contra el gag de TV3 sobre la Verge del Rocía que ha aixecat tanta polseguera a Espanya. En una entrevista al programa Al Rojo Vivo de La Sexta, Rodríguez ha carregat contra la televisió pública catalana per emetre una paròdia que “reforça estereotips cap a un poble que tradicionalment ha estat molt castigat per estereotips d’irracionalitat, de fanatisme, d’incapacitat per fer coses útils materialment”.

En el polèmic gag la còmica Judit Martin, disfressada de Verge del Rocío amb un nino que simbolitzava Jesús, va fer escarni de la vida sexual, l’accent andalús i la religiositat de la comunitat. La paròdia ha encès les xarxes i ha provocat reaccions airades de polítics i entitats andalusos. La Federació d’Entitats Culturals Andaluses de Catalunya (FECAC) ha exigit una disculpa pública pel gag, que Toni Soler ja ha avisat que no es produirà. El govern andalús, en plena precampanya pel 28M, també hi ha ficat cullerada i ha anunciat que elevarà una queixa formal.

Un moment del ‘gag’ polèmic sobre la Verge del Rocío / ACN

Teresa Rodríguez carrega contra TV3 i diu que el gag del Rocío és “opressió”

La política andalusa ha fet servir una frase de l’escriptora i periodista Briggitte Vasallo, molt criticada fa uns anys per la presentació del I Festival de Cultura Txarnega de Barcelona, per carregar contra l’Està Passant. “L’humor cap a dins o cap a dalt, sinó és opressió”, ha dit. Rodríguez ha defensat que no pretén que se censuri cap gag ni cap programa i ha negat que les paròdies habituals que es fan a TV3 dels costums catalans siguin una descàrrega per la burla a la Verge del Rocío. “No és el mateix que una televisió catalana es burli de la Moreneta que de la Verge del Rocío i ho faci d’aquesta manera”.

La reacció de la portaveu d’Adelante Andalucía ha sorprès perquè és un dels pocs partits polítics espanyols que ha defensat el dret a decidir dels catalans i el referèndum d’independència. “No ens ha agradat”, ha insistit Rodríguez, que ha negat que les crítiques siguin una qüestió electoralista. “Sempre hem defensat el dret a decidir i el referèndum i això segurament ens ha fet perdre vots”, ha reblat. “No tolerarem cap discurs que ens sembli antiandalús”. La política andalusa considera que el gag “reforça un sistema de discriminació i d’opressió” contra la seva comunitat.