Jair Domínguez rep amenaces de mort pel gag del Rocío: “Tinc les bústies plenes”

L’humorista Jair Domínguez ha denunciat que ha rebut amenaces de mort pel polèmic gag sobre la Verge Rocío al programa Està Passant de TV3. “Tinc les bústies d’Instagram i Twitter plenes d’amenaces de mort”, ha explicat Domínguez en una entrevista a Catalunya Ràdio. El col·laborador del programa de Toni Soler ha tret ferro a les amenaces i ha descartat portar-les a la justícia perquè li fa “mandra”.

Domínguez ha assegurat que no es pren tan seriosament les amenaces per Internet, encara que siguin greus, com ho faria amb algú que l’abordés pel carrer per retreure-li un gag. “No tenen gaires ganes d’aprofundir, veure com és el gag i quina intenció hi havia darrere”, ha dit. L’humorista ho ha exemplificat amb una piulada de resposta a un gag que van penjar al compte oficial de l’Està Passant. “No he entendido nada de lo que has dicho, pero me cago en tus muertos”, ha explicat.

Un moment del ‘gag’ polèmic sobre la Verge del Rocío / ACN

El gag sobre la Verge del Rocío ha aixecat molta polseguera i partits i entitats andalusistes han exigit disculpes públiques al programa, cosa que Toni Soler ja s’ha encarregat de dir que no passarà. “He fet gags molt pitjors i ningú ha dit res”, ha afegit Domínquez, que té una llarga llista de polèmiques i incidents pel seu humor. Amb tot, no està preocupat per les conseqüències que pugui tenir i ha avisat que no pensa canviar. “Si m’haig de preocupar de si un gag ofendrà no podria fer la meva feina”.

Advocats Cristians denúncia el gag a la justícia

La Fundació Espanyola d’Advocats Cristians ha denunciat Toni Soler, Jair Domínguez i Judit Martín per un delicte d’escarni contra els sentiments religiosos i ha acusat el programa d’atiar la “cristianofòbia i l’andalusofòbia” amb el gag sobre la Verge del Rocío. En la denúncia, que s’ha presentat a Sant Feliu de Llobregat perquè és on TV3 té els seus platós, l’entitat ultracatòlica critica que algunes de les frases del gag eren ofensives i vexatòries, sobretot les que estan relacionades amb el sexe.