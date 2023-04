Jair Domínguez recibe amenazas de muerte por el gag de Rocío: «Tengo los buzones llenos»

El humorista Jair Domínguez ha denunciado que ha recibido amenazas de muerte por el polémico gag sobre la Virgen del Rocío en el programa Està Passant de TV3 . «Tengo los buzones de Instagram y Twitter llenos de amenazas de muerte», ha explicado Domínguez en una entrevista en Catalunya Ràdio . El colaborador del programa de Toni Soler ha sacado hierro a las amenazas y ha descartado llevarlas a la justicia porque le hace “pereza”.

Domínguez ha asegurado que no se toma tan seriamente las amenazas por Internet, aunque sean graves, como lo haría con alguien que lo abordara por la calle para reprocharle un gag. “No tienen muchas ganas de profundizar, ver cómo es el gag y qué intención había detrás”, ha dicho. El humorista lo ha ejemplificado con un tuit de respuesta a un gag que colgaron a la cuenta oficial del Està Passan t. “ No he entendido nada de lo que has dicho, pero me cago en tus muertos ”, ha explicado.

Un momento del ‘gag’ polémico sobre la Virgen de Rocío / ACN

El gag sobre la Virgen del Rocío ha levantado mucho polvo y partidos y entidades andalucistas han exigido disculpas públicas en el programa, cosa que Toni Soler ya se ha encargado de decir que no pasará. “He hecho gags muy peores y nadie ha dicho nada”, ha añadido Domínquez, que tiene una larga lista de polémicas e incidentes por su humor. Con todo, no está preocupado por las consecuencias que pueda tener y ha avisado que no piensa cambiar. “Si me tengo que preocupar por si un gag ofenderá, no podría hacer mi trabajo”.

Abogados Cristianos denuncia el gag a la justicia

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha denunciado Toni Soler, Jair Domínguez y Judit Martín por un delito de escarnio contra los sentimientos religiosos y ha acusado el programa de atizar la «cristianofóbia y la andalusofóbia» con el gag sobre la Virgen del Rocío. En la denuncia, que se ha presentado en Sant Feliu de Llobregat porque es donde TV3 tiene sus platós, la entidad ultracatólica critica que algunas de las frases del gag eran ofensivas y vejatorias, sobre todo las que están relacionadas con el sexo.