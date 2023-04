Insulta Jair Domínguez pel gag del Rocío i el seu negoci s’enfonsa a Google

Un usuari d’Instagram ha insultat Jair Domínguez pel gag de la Verge del Rocío a l’Està Passant a través d’Instagram i ha sortit escaldat. L’humorista, que ha rebut amenaces de mort per la polèmica paròdia, ha publicat al seu compte de Twitter el missatge amb els insults que li havia fet arribar l’usuari. El que no va pensar l’empresari és que el seu compte d’Instagram és públic i ha quedat exposat. Després de la piulada de Domínquez, el seu negoci s’ha enfonsat a Google perquè desenes de persones han deixat males ressenyes i la seva valoració ha caigut en picat fins a 1,3 estrelles.

Tuit original d’en Jair Domínguez sobre els insults que rep pel gag del Rocío / Twitter

“Si m’heu d’insultar, amagueu les dades personals i intenteu no tenir clients que siguin amics meus”, ha etzibat Domínguez, que en els últims dies ha publicat diverses amenaces i missatges amb insults que ha rebut. “Hòstia, ets tu el de l’embolic… Amb la cara de ser el ximple del grup… Suposo que actitud de defensa… Ànims, tiu”, li diu l’usuari, la identitat del qual aquest diari ha decidit mantenir en l’anonimat perquè el mateix Domínguez ha esborrat la seva piulada original després que s’hagi disculpat. “Procedeixo a esborrar el tuit anterior, que l’autor ja s’ha disculpat. Es veu que va ser un rampell nocturn. Gaudiu de la vida amb moderació”, ha dit l’humorista.

Procedeixo a esborrar el tuit anterior, que l’autor ja s’ha disculpat. Es veu que va ser un rampell nocturn. Gaudiu de la vida amb moderació. — Jair Dominguez (@sempresaludava) April 14, 2023

El ‘Polònia’ furga en la polèmica amb un gag sobre l’humor religiós

Enmig de la polèmica per la paròdia de la Verge del Rocío, el Polònia ha decidit entrar de ple en el debat sobre els límits de l’humor i ha fet un gag per defensar el dret a fer bromes de tot, inclosos els símbols religiosos. El veterà programa de TV3 ha anat directe a la línia de flotació dels crítics de la televisió pública i ha fet un gag on apareix la Verge del Rocío, que també interpreta Judit Martín, acompanyada del president dAndalusia, Juanma Moreno, la Moreneta, el Dalai Lama i un imam.