MÉTEO | Tornen a baixar les temperatures: els llocs on farà més fred

Nova alerta per fred a tot Catalunya en els dies que venen. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar el pla Procicat per onada de fred que afectarà el país fins al diumenge. Segons les previsions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a partir de la nit d’aquest dijous, les temperatures poden superar el llindar de fred a tot el territori. Les baixes temperatures arribaran a gran part del país, però se’n salvaran les comarques de l’extrem sud gràcies a l’afectació del vent en aquests punts concrets. Tot i que s’espera un cap de setmana gèlid, no hi ha previsió de pluges en tot el cap de setmana -a excepció d’algun ruixat o nevades locals-. Els mapes tampoc indiquen aiguats per a la setmana que ve.

Els llocs de Catalunya on farà més fred

Els termòmetres tornaran a situar-se sota zero a gran part de Catalunya a partir d’aquest dijous a la nit amb una onada de fred que s’allargarà fins al diumenge. De fet, aquest divendres, a les comarques de Lleida es preveu que les temperatures mínimes oscil·lin entre els -6 °C i -9 °C sota zero. Pel que fa a les màximes en aquesta zona, no superaran els 8 graus. A les comarques gironines, les temperatures mínimes també seran gèlides i en llocs com Girona ciutat podrien arribar als 6 graus sota zero. Barcelona i Tarragona seran les zones menys fredes, tot i que també notaran l’onada de fred, les temperatures oscil·laran entre els -3 °C i els 12 graus.

Torna el fred extrem a Catalunya aquest cap de setmana, 28 i 29 de gener, i és important la precaució a les carreteres | ACN (Nia Escolà)

L’episodi de fred intens passarà desapercebut en les comarques de l’extrem sud -Montsià, Terra Alta i Baix Ebre- que, segons les previsions, tindran temperatures entre 1 i 11 graus aquest divendres.

De cara a dissabte, les temperatures continuaran baixant -principalment les màximes-, però de manera moderada. A Barcelona la mínima prevista és de 3 graus, mentre que la de Girona és de -7 graus. A Puigcerdà s’esperen -8 ºC, a Lleida -6, a Solsona -7 i a Olot -7 graus. Segons Meteocat, el nivell de perill per fred és alt a tot Catalunya durant aquest divendres i dissabte, excepte les tres comarques del sud. La cota de neu se situarà entre els 700 i els 500 metres dissabte, quan també s’esperen nevades febles i intermitents a la part nord del Pirineu.

L’onada de fred -la segona en una setmana- es quedarà a Catalunya fins diumenge i s’espera que la setmana que ve comenci amb unes temperatures menys gèlides. Les previsions meteorològiques tampoc indiquen que s’apropin precipitacions al país, a excepció d’alguns ruixats que cauran de manera puntual en llocs concrets.

La previsió meteorològica indica que les temperatures d’aquesta onada de fred poden arribar als -8 graus | ACN

Crida a habilitar espais per a persones sense sostre

Davant l’episodi que gelarà Catalunya a partir d’aquest dijous a la nit, Protecció Civil ha decidit activar -un altre cop- el pla Procicat. A més, a l’espera que les temperatures assoleixin extrems molt baixos a gairebé tot el país, també ha fet una crida als municipis que informin el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) dels espais que disposin per poder acollir les persones sense sostre que ho necessitin per no haver de passar les nits al ras. A més, ha demanat que activin els procediments i convenis que disposin per aquesta situació d’alerta.

Paral·lelament, el cos dels Mossos d’Esquadra també vetllarà per detectar i gestionar en coordinació amb els municipis i el CECAT ajuda per a les persones sense sostre en cas de necessitats excepcionals.