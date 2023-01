FOTOS | La neu emblanquina Catalunya

Una nevada, majoritàriament feble, ha enfarinat gran part de Catalunya aquest dimarts i ha deixat algunes fotos de postal. Des d’aquest matí, les volves de neu han caigut de manera continuada i han deixat capes blanques a punts com el Ripollès, Osona i el Moianès, així com als parcs naturals de Montserrat, del Montseny i Sant Llorenç del Munt i l’Obac. També ha nevat a l’àrea de Barcelona, la Catalunya Central i les comarques de Girona. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), encara queden unes hores en què poden caure més precipitacions a diversos punts del país i, de cara al dimecres, la previsió meteorològica indica que predominaran els núvols sobretot al nord i al sud del territori.

Una noia fent una foto de la nevada a Sant Hilari aquest 24 de gener | ACN (Gemma Tubert)

Els parcs naturals de Catalunya, emblanquinats

Ja s’esperava un escenari com el que ha viscut aquest dimarts Catalunya, amb nevades amb poca afectació que han emblanquinat els paisatges que rarament viuen episodis com aquest. A primera hora, els primers flocs de neu han començat a caure a Barcelona i les comarques vallesanes i s’han intensificat al migdia. Collserola i el Tibidabo, a l’àrea metropolitana, i els parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt i l’Obac, als Vallesos, han quedat coberts d’una fina capa de neu, deixant boniques fotografies.

Camí cobert per la neu al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac | Foto: ACN (Albert Segura)

Les comarques gironines també han sigut testimoni d’aquesta nevada, que ha sigut persistent a Sant Hilari Sacalm, a la Selva, mentre que només ha fet acte de presència a la Catalunya Central, en punts com Igualada, Manresa, Vic, Tona, Hostalets de Balenyà i la muntanya de Montserrat.

A l’àrea de Barcelona, neu a cotes baixes

Com era d’esperar, ha nevat -molt discretament- en cotes baixes a punts de l’àrea de Barcelona com Granollers (145 metres), Sabadell (190), Santa Maria de Palautordera (208), Sant Esteve de Palautordera (231), Terrassa (277) o Matadepera (423), tal com recull l’ACN.

A Barcelona ciutat, en els barris de muntanya i zones com Vallvidrera o Collserola, també s’ha pogut presenciar aquesta nevada, que aquest migdia també ha deixat un paisatge enfarinat al Parc d’Atraccions Tibidabo.

Un grup de nens jugant amb la neu a Sant Hilari Sacalm | ACN (Gemma Tubert)

Incidències a la carretera

La nevada d’aquest dimarts no ha provocat grans afectacions a les carreteres catalanes. La incidència més destacada ha estat a la C-25, entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners, on la neu i el gel han obligat a tancar el pas a vehicles pesants. A més, en els trams entre Sant Julià de Vilatorta i Calldetenes i de Santa Coloma de Farners a Brunyola també s’ha prohibit el pas de camions. El Servei Català de Trànsit ha informat d’un despreniment a aquesta via al seu pas per Sant Bartomeu del Grau, a Osona. A part d’això, el paisatge de Catalunya s’ha anat emblanquinant sense deixar més incidències.

Els Mossos desvien els camions que volen anar en direcció Girona per la C-25 a l’altura de Sant Julià de Vilatorta, a Osona, per la presència de gel i neu a la carretera | ACN

Desactivada l’alerta per onada de fred

Després de la nevada a tot el país, aquest dimarts al migdia, Protecció Civil ha desactivat l’alerta del pla Procicat per onada de fred tenint en compte les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Tot i que encara poden haver-hi precipitacions en les pròximes hores a la Catalunya Central, en algunes comarques gironines i al litoral i prelitoral, la previsió meteorològica és que aquesta nit les temperatures no assoleixin valors extrems. Ara bé, sí que es manté l’avís per fred a algunes zones (Vallès Oriental i Occidental, Baix Llobregat i Alt Penedès) per a la matinada de dimecres a dijous.

La muntanya de Montserrat, emblanquinada després de la nevada del 24 de gener | ACN (Nia Escolà)

L’alerta per onada de fred es va activar dissabte passat i ha estat vigent fins aquest dimarts per temperatures mínimes extremes que han afectat pràcticament a tot Catalunya durant les nits i matinades. Protecció Civil insisteix en la importància de ser prudents en la mobilitat en cas de trobar gel a la calçada i també pel que fa als aparells de calefacció als habitatges.