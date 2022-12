FOTOS | Així va viure Manresa la històrica nevada de 1962

Nadal de 1962. Manresa recordarà sempre aquest dia per la històrica nevada que va caure. Cap a mitjanit, després de la Missa del Gall, van començar a caure les primeres volves de neu de manera intensa. Hores després, la ciutat es llevava amb un paisatge emblanquinat. Va seguir nevant fins al dia de Sant Esteve, igual que va passar a altres ciutats catalanes, i el gruix de neu va superar el mig metre. Han passat sis dècades des d’aquell esdeveniment que va sorprendre Manresa i va obligar els seus ciutadans a adaptar-se a les condicions. L’Associació Memòria i Història de Manresa, Memoria.cat, ha volgut recordar com es va viure aquest insòlit fet i ha publicat una web que recull més de 200 fotos en què es pot la ciutat coberta per una capa blanca, cotxes camuflats sota centímetres de neu i la gent, petits i grans, gaudint del moment.

Infants durant una guerra de boles de neu després de la nevada a Manresa de 1962 | Memoria.cat (Font: Alba Serra Feu)

Les fotos de la gran nevada

La pàgina web és el resultat d’una exhaustiva investigació i recerca documental i gràfica que detalla com es va viure aquella històrica nevada; des de les causes, al ressò que va tenir a la premsa, les reaccions institucionals i fins a les conseqüències i la tornada a la normalitat, després que la ciutat quedés coberta de neu. En total, s’ha aconseguit recopilar 240 fotografies que fan als usuaris de la web partícips d’aquell extraordinari esdeveniment a Manresa.

Un cotxe, bloquejat entre centímetres de neu després de la nevada de 1962 a Manresa | Memoria.cat (Col·lecció de Xavier Jovés)

Comparar la Manresa de 1962 amb l’actual

El gran recull d’instantànies que s’ha fet per aquest projecte permet comparar la Manresa del segle passat amb l’actual. Han passat 60 anys i els carrers, les places, les cases i tot l’entorn urbanístic ha anat canviant. Per això, l’associació també proposa als manresans que gaudeixin identificant els llocs del seu dia a dia en les imatges de la web. A més, la pàgina inclou un mapa interactiu que permet als navegants ubicar fàcil i ràpidament el lloc concret des d’on es va fer la instantània. La gran majoria són del centre de Manresa i en moltes d’elles s’hi veuen persones somrient a càmera entre centímetres de neu, els carrers emblanquinats i il·luminats per les llums de Nadal, infants jugant amb boles de neu i tot el que, els ciutadans, van pensar que era digne de capturar per al record.

Vista del paisatge nevat a la Muralla del Carme, a Manresa el 1962 | Memoria.cat (Font: Fotografia Vert)

Crida a trobar més imatges

Aquest fons documental i gràfic ha estat possible gràcies a l’aportació de la ciutadania, així com de la recerca en els fons de l’Arxiu Comarcal de Bages i de la Biblioteca del Casino de Manresa; de la col·laboració de les empreses fotogràfiques Vert i Francitorra i del manresà Xavier Jovés. L’objectiu d’aquesta web també és ampliar el fons fotogràfic que han aconseguit fins ara. Per això, l’associació fa una crida als manresans i manresanes, sigui els qui ho van viure o als qui se’ls hi ha explicat, a compartir alguna fotografia que guardin d’aquell històric dia a Manresa. Les fotos de la gran nevada de 1962 a Manresa es poden enviar al mail 1962nevada@gmail.com.