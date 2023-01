Catalunya, a un pas de limitar el consum d’aigua per la pitjor sequera en 50 anys

Catalunya està vivint la pitjor sequera dels últims 50 anys i la greu situació ha obligat el Govern a plantejar escenaris d’excepcionalitat. Des de l’executiu demanen als ciutadans i a les institucions que augmentin els “esforços” per estalviar aigua. En una roda de premsa aquest dimarts, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha remarcat que fa dos anys que al país no hi ha un règim normal de pluges i que si no plou en “les pròximes setmanes”, el país podria entrar “en l’escenari d’excepcionalitat entre finals de març i principis d’abril” i que podria afectar el consum domèstic i la campanya de rec. Plaja ha concretat que, arribat el moment, aquesta situació implicaria “aplicar mesures molt més restrictives que les actuals i ajustar l’oferta d’aigua a la disponibilitat limitada de les reserves”.

El pantà de la Llosa del Cavall, a Guixers (Solsonès) / ACN

Més implicació de la gent i ajuntaments

La portaveu de l’executiu ha fet una crida a una “implicació més proactiva” a la gent i als ajuntaments, perquè “en els últims mesos no s’han detectat estalvis molt significatius en el consum domèstic i és necessari que es modifiquin hàbits”. La sequera que afecta Catalunya des de fa mesos és pitjor de la que es va viure el 2008, quan les reserves dels embassaments de les conques internes van arribar al 20%. La previsió és que, durant la primavera que ve, els rius es continuïn buidant i això fa que el Govern hagi de posar sobre la taula “mesures més restrictives, més incòmodes i amb més sancions per incompliments”.

Un 30% d’aigua als embassaments

Sense contar les precipitacions que han caigut de manera puntual aquest dimarts, Plaja ha detallat que els embassaments es troben al 30% de la seva capacitat i ho ha qualificat de situació “preocupant”. La Generalitat va activar el Pla de Sequera el passat mes d’octubre de 2021 i la portaveu ha recordat que això és “una eina que permet gestionar l’escassetat d’aigua de manera anticipada i que es revisa mensualment” i que, a més, el Govern ha activat “totes les mesures disponibles per garantir l’aigua i, de fet, s’ha assolit una xifra rècord mai vista en la producció i aportació de recursos d’aigua no convencionals a les principals xarxes d’abastament”.