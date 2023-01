MÉTEO | Quan marxarà el fred intens a Catalunya?

El fred intens encara ens acompanyarà durant molts dies. Les baixes temperatures i el vent gèlid es mantindran arreu del país durant la pròxima setmana, amb especial incidència en les matinades de diumenge, dilluns i dimarts. A més, el fet que el cel sigui clar a bona part de Catalunya contribuirà a fer la sensació de fred més intensa. Com a mínim, el fred d’aquests dos últims dies s’allargarà durant el que queda de setmana i aproximadament la meitat de la vinent.

Així, fins el pròxim dijous 26 de gener la previsió és que el fred continuï sent tan intens com avui. En canvi, el dia més complicat quant a ràfegues de vent intens serà aquest mateix dijous, amb cinc comarques en risc vermell (Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp i Baix Camp) per ràfegues que podrien arribar als 120 quilòmetres per hora. El perill serà alt a la resta del país. Després el vent deixarà de bufar amb aquesta força malgrat la persistència del fred intens.

Les fortes ratxes de vent, de fins a 120 km/h, estan sent les protagonistes d’aquests dies de fred intens a Catalunya / ACN

Cap de setmana gèlid

Aquest cap de setmana viurem els dos dies més freds d’aquest episodi que està afectant a tota Catalunya. La temperatura continuarà baixant d’aquí a dissabte, quan es produiran les glaçades més fortes. El fred que arribarà dissabte, en la segona tongada d’aire polar que entrarà al país, es quedarà a Catalunya fins a mitjans de la pròxima setmana i, per tant, les temperatures seguiran en descens durant uns dies més. Concretament aquest cap de setmana hi haurà mínimes de -20 °C als Pirineus i multitud d’indrets de les comarques interiors es situaran per sota dels -5. En alguns moments hi haurà precipitacions febles i intermitents que matisaran lleugerament el fred.

Una noia prenent-se una beguda calenta un dia de fred intens com aquest dijous / Pixabay

8 consells per protegir-se de les ràfegues de vent de 120 km/h

Les ràfegues de vent que sacsegen Catalunya poden ser perilloses. De fet, ciutats com Barcelona van decidir aquest dimecres prohibir l’entrada a parcs i jardins per evitar accidents en cas que caiguessin arbres o branques a causa de la força del vent. En aquest marc, Protecció Civil aconsella evitar els parcs i jardins així com l’ús de patinets o bicicletes quan les ràfegues de vent són més intenses.

Una dona s’agafa la caputxa per intentar afrontar una ventada al mig del carrer / Europa Press

Aquests són vuit consells per protegir-se del fort vent i evitar accidents durant aquests dies:

Allunya’t de zones en mal estat on es puguin produir despreniments

Evita apropar-se a tanques publicitàries o elements decoratius del carrer que puguin caure per la força del vent

Ves amb compte de no apropar-te als arbres, perquè les seves branques podrien caure i provocar fins i tot morts. És per això que no es recomana anar a parcs o jardins durant les jornades de molt vent.

Evita caminar per avingudes amb arbres, especialment les àmplies, per on corre el vent amb encara més força.

No passis per sota de bastides o edificis en construcció

Aparta’t del cablejat elèctric i dels elements urbans que puguin caure.

Si tens una casa, revisa i neteja les canonades per evitar que es tapin amb fulles.

Evita utilitzar patinets elèctrics, skates o bicicletes. El vent podria provocar caigudes i accidents de trànsit.