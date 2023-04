Els serveis secrets britànics alerten de l’enduriment dels càstigs a l’exèrcit rus

La intel·ligència britànica estima que els comandants russos han endurit significativament els càstigs disciplinaris als seus subordinats, que acaben fins i tot tancats en “masmorres” si són descoberts en estat d’embriaguesa o intenten abandonar les files.

L’última avaluació del Ministeri de Defensa britànic, donada a conèixer aquest diumenge, parla de l’ús dels anomenats zindanes: forats cavats en la terra en forma de cel·les, on els soldats amonestats acaben tancats amb una reixa de metall sobre els seus caps, segons relats del personal de combat rus recollits per Londres.

El president rus Vladímir Putin | ACN

“Disciplinar tropes”

Segons la Intel·ligència britànica, aquests càstigs representen un destacat contrast amb l’actitud demostrada per molts comandants russos al principi de la invasió russa d’Ucraïna. En aquells dies, els militars que expressaven el seu desig de tornar a les seves llars podien fer-ho amb el permís tàcit dels seus superiors.

No obstant això, i des de tardor de l’any passat, “hi ha constància de múltiples iniciatives, cada vegada més draconianes, per a millorar la disciplina de les tropes”, d’acord amb l’avaluació publicada en el compte de Twitter del Ministeri i particularment des que el cap de l’Estat Major de l’Exèrcit rus, general Valeri Gerasimov, va assumir el comandament de l’operació al gener d’enguany. Gerasimov, que ja era una figura rellevant dins de l’organigrama de les Força Armades, va substituir en el càrrec a Serguei Surovikin, nomenat el novembre de 2022, en una decisió adoptada en part per a impulsar els avanços russos de cara a la campanya hivernal.

Zelenski titlla els militars russos de “terroristes”

Així mateix, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha afirmat aquest dissabte que tots i cadascun dels militars russos són “terroristes i assassins”, no sols els comandaments, els que donen les ordres, i que tots ells seran “castigats”.

“No sols els que donen les ordres, si no tots vosaltres sou terroristes i assassins i tots heu de ser castigats. Evidentment, ho seran aquells que van cometre el crim original, del qual deriven tots els altres, el crim de l’agressió contra el nostre poble, contra el nostre Estat”, ha afirmat Zelenski en el seu habitual discurs vespertí.