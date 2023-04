Europa acorda amb els cinc estats aixecar el veto al cereal d’Ucraïna

La Comissió Europea ha arribat a un principi d’acord amb els cinc estats membres que havien imposat mesures unilaterals per a restringir la importació de productes agrícoles ucraïnesos, sobre la base que els seus productors locals estaven sent perjudicats per les mesures amb les quals Brussel·les prioritzava a Ucraïna.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, durant el seu discurs anual davant el Parlament a Kíiv | Europa Press

Mesures excepcionals

El vicepresident de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, ha anunciat aquest acord amb el qual espera, ha dit, respondre a les preocupacions dels agricultors de tots els països implicats. Mitjançant aquest principi d’acord, ha detallat Dombrovskis, Polònia, Eslovàquia, Bulgària i Hongria s’han compromès a retirar les restriccions imposades de manera unilateral, mentre que Brussel·les posarà en marxa mesures excepcionals respecte al blat, el blat de moro, la colza i el gira-sol i avaluarà si decretar mesures similars per a l’oli.

Així mateix, ha anunciat un paquet de suport econòmic d’uns 100 milions d’euros per als agricultors afectats dels estats membres i treballar per a assegurar l’exportació a altres països per vies solidàries. Prèviament, el president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, havia mantingut una conversa telefònica amb el president del Consell Europeu, Charles Michel, en la qual precisament li havia instat a trobar una solució “equilibrada” a aquesta situació que, segons Kíev, violava els acords i tractats fundacionals de la UE.

Crítiques de Zelenski

“La restricció artificial i il·legal del comerç amb la Unió Europea està colpejant a Ucraïna, que està resistint l’agressió russa, tant econòmicament com políticament”, ha lamentat Zelenski, segons un comunicat difós aquest divendres per la Presidència ucraïnesa. Així, Zelenski ja havia proposat abans de l’acord anunciat per Brussel·les que “la millor solució” per a resoldre la situació seria “continuar amb el comerç lliure d’impostos per un període limitat”, una mesura que considera “beneficiosa” no sols per a Kíev, sinó per als Estats afectats.