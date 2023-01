Rússia i Ucraïna s’acusen mútuament d’incomplir l’alto el foc anunciat per Putin

Rússia i Ucraïna s’han acusat mútuament de sengles atacs aquests divendres, poc després que entrés en vigor l’alto el foc de 36 hores anunciat pel president rus, Vladímir Putin, coincidint amb la celebració del Nadal ortodox. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, no ha acceptat mai participar d’aquesta aturada d’hostilitats i les ha considerat una “trampa” i una maniobra del Kremlin per aturar els avenços d’Ucraïna al Donbass i garantir la provisió d’equips, munició i tropes a la regió. La ciutat de Bakhmut, a la província de Donetsk, continua sent un dels epicentres de les hostilitats russes. Mentrestant, el govern rus ha denunciat atacs per part de l’exèrcit ucraïnès a prop de Novopavlivka, a la província de Dnipropetrovsk.

L’alt representant de la UE, Josep Borrell, i el primer ministre d’Ucraïna, Denys Shmyhal, en una roda de premsa després d’una reunió pel Consell d’Associació | ACN (Consell de la Unió Europea)

Borrell acusa Rússia

Per la seva banda, el màxim responsable de la Unió Europea en política exterior, Josep Borrell, considera que l’alto-el-foc unilateral declarat per Rússia a Ucraïna no és més que un intent del Kremlin per a “guanyar temps per a reagrupar les seves tropes i tractar de restaurar la seva reputació internacional greument danyada”. L’Alt Representant de la Unió per a Afers exteriors i Política de Seguretat, de visita al Marroc, ha parlat també de l’impacte de la guerra en l’economia mundial, especialment al Mediterrani.

Condemna la propaganda russa

“Hem de tenir en compte que les repercussions negatives d’aquesta guerra van més enllà de les fronteres d’Europa i són globals”, ha manifestat. En aquest aspecte, Borrell ha aprofitat per a condemnar la “propaganda” russa; una campanya que “volia fer-nos creure que les sancions europees van ser les responsables de l’augment dels preus de l’energia i els aliments”. “Va ser l’Exèrcit rus el que va destruir les sitges de gra, va destruir i va sembrar mines en els camps, va destruir les carreteres i va bloquejar els ports d’Ucraïna”, ha manifestat Borrell.