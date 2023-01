Reparteix 14 milions d’euros en Primitiva i la setmana següent el segon premi del ‘Nen’

Alcarràs ha estat notícia durant els últims mesos. Més enllà del film de Carla Simón, que s’ha quedat a les portes dels Òscar i és una de les millors pel·lícules de la història del cinema català, la població de 9.000 habitants del Segrià va tornar a ser notícia la setmana passada per haver repartit 14 milions d’euros de la Primitiva. Ara, una setmana després, torna a sortir als mitjans després que la mateixa administració hagi repartit un dècim del segon premi de la loteria del Nen (72.289), dotat amb 75.000 euros.

Tres anys i mig de vida

L’administració, amb el nom de El Pelat de la Sort, amb tan sols tres anys i mig d’història ha repartit dos dels grans premis de la loteria estatal. El seu administrador, Ivan Oando, així ho detalla, i assegura que desconeix la identitat de la identitat. Amb això, l’administració no ha deixat escapar l’oportunitat de celebrar aquesta fita amb amics i familiars que s’han apropat a l’establiment.

A Cornellà, un altre cas similar amb la Bonoloto

Una sort similar l’ha tinguda l’administració número 11 de Cornellà de Llobregat, que també ha repartit part del segon premi de la rifa de Reis, amb 750.000 la sèrie. Dona la casualitat que quest mateix dijous la mateixa administració va repartit 824.000 euros en una Bonoloto de sis. El seu responsable, l’Albert, assegura que se n’ha assabentat per la trucada d’un periodista i creu que “ha venut un parell de dècims”. En aquest context, els clients s’han acostat a felicitar-lo, l’administrador s’ha felicitat per estar en “ratxa” i ha fet broma dient que “ara va a per l’Euromillones”.

Una administració de Cornellà reparteix part del segon premi de Reis l’endemà de donar una Bonoloto de 824.000 eurosl’Albert, propietari de l’administració de loteria número 11 de Cornellà de Llobregat, amb el cartell del segon premi de la rifa de Reis Data de publicació: divendres 06 de gener del 2023, 14:13 Localització: Cornellà de Llobregat Autor: Àlex Recolons

Catalunya ha tingut un gran protagonisme en la Loteria dels Reis, i és que, més enllà dels segons premis a diversos municipis de Catalunya, el primer premi ha estat repartit a l’Escala, amb 80 milions en total.