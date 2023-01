El primer premi de la Loteria de Reis és el 89.603, venut íntegrament a l’Escala

El primer premi de la Loteria de Reis és el 89.603, amb 12 milions per sèrie, que s’ha venut directament a la Escala (Girona). El segon premi de la loteria de Reis ha estat el 72.289, amb 750.000 euros per sèrie i 75.000 euros per dècim. En canvi, el tercer premi de la loteria de Reis és el 18.918. Es tracta de 250.000 euros per sèrie i 25.000 euros per dècim. Ha anat directament a Lugo, Guillena i Alzira. En aquest enllaç es pot comprovar si ha caigut algun premi.

Una dona compra un dècim de la loteria del Nen (Foto de ARCHIVO) 03/1/2022

700 milions d’euros en joc

El sorteig extraordinari de la Loteria de ‘El Nen’ d’enguany reparteix 700 milions d’euros en premis, i ha començat aquest divendres a les 12h, al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l’Estat, pel sistema de bombos múltiples. En concret, l’emissió d’aquest tradicional sorteig nadalenc ascendeix a un total de 50 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, al preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros. El total de l’emissió és d’1.000.000.000 d’euros.

Respecte als premis més importants del Sorteig de ‘El Nen’, el Primer Premi és de 2.000.000 d’euros per sèrie; el Segon Premi, de 750.000 euros per sèrie; i el Tercer Premi, de 250.000 euros per sèrie. A més, hi ha 20 premis de 3.500 euros i altres 1.400 premis de 1.000 euros per sèrie, entre altres.

Des del 1868

Segons les dades facilitades per Loteries i Apostes de l’Estat, recollits per Europa Press, existeixen referències documentals que el 1868 ja es coneixia popularment aquest sorteig com el de ‘El Nen’. Aquesta denominació es deu possiblement a la proximitat de l’Epifania del Senyor o l’Adoració al Nen per als Mags d’Orient. El 1941 es configura aquest Sorteig amb personalitat i denominació pròpia, fins a convertir-se en el segon sorteig en importància de la Loteria de l’Estat. No va ser fins a 1966 quan la denominació Sorteig de ‘El Nen’ apareix en les llistes oficials de premis.

Els Sortejos de ‘El Nen’ van començar a atorgar reintegraments en 1942 i des de 1946 premis de terminació i de reintegrament. Tots els sortejos s’han celebrat ininterrompudament pel sistema Antic o Tradicional fins a 1965, i pel sistema Modern o de Bombos Múltiples des del següent any.