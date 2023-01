L’elecció del president del parlament dels EUA esdevé la més llarga en 164 anys

El líder dels republicans a la Cambra de Representants dels Estats Units Kevin McCarthy ha perdut aquest dijous l’onzena ronda per ser-ne elegit president, marcant la votació més llarga en 164 anys.

McCarthy ha aconseguit 200 vots, mentre que necessita 218 com a mínim per a ostentar el càrrec de president de la Cambra. El seu company de partit Kevin Hern ha rebut set vots, mentre que el també membre del Partit Republicà Byron Donalds ha obtingut 12 suports. Per part seva, el candidat demòcrata, Kaheem Jeffries, s’ha mantingut amb els 212 suports del total dels representants del seu propi partit.

Després d’això, la cambra baixa ha ajornat la sessió de votació, de nou, fins al divendres al migdia, sense que sigui clar si, amb la represa del ple, hi haurà un acord.

Imatge exterior de la Casa Blanca, als Estats Units / Europa Press

Sense data límit

McCarthy ha assenyalat que està aconseguint avanços, “sense posar-se una data límit”, i assegurant que no creu que els múltiples vots fallits soscavin el seu poder. “Tots (els legisladors) hauran d’aprendre a treballar en conjunt. És millor que passem per aquest procés ara mateix, perquè puguem aconseguir les coses que volem aconseguir per al públic estatunidenc”, ha assegurat.

La Cambra continua paralitzada mancant l’elecció d’un president, retardant el jurament dels nous membres elegits durant les eleccions legislatives de mig mandat ‘midterm’, així com les recerques o l’aprovació de normes i lleis.

Fet inèdit des de 1859

El Partit Republicà, que té majoria en la cambra baixa, es troba dividit per a triar a la persona que liderarà la Cambra de Representants, provocant la necessitat de convocar la dotzena votació. Des de 1859, no s’havia hagut de citar als legisladors a més de deu votacions.

Els representants han tornat a reunir-se aquest dijous per a reprendre les votacions, després de dos dies sense avanços, en els quals els partidaris de l’ala dura dels republicans s’han negat a recolzar a McCarthy. A més, malgrat les negociacions per a aconseguir el seu vot, els polítics oposats a McCarthy han nominat a nous candidats –com l’expresident Donald Trump— per a llevar-li paperetes, tal com ha informat CNN.

El líder dels republicans havia fet diverses concessions durant la nit, com la reinstauració d’una norma per la qual un sol membre de la Cambra podria forçar una votació per a expulsar al president, amb la finalitat d’atreure als seus detractors, segons ha informat la cadena NBC. Aquestes mesures estan augmentant les tensions dels republicans moderats, a causa de la “creixent frustració” generada per les concessions de McCarthy als seus oponents. Aquest bloqueig ha estat criticat anteriorment pel president estatunidenc, Joe Biden, que ha qualificat la situació en la Cambra de “vergonyosa”.