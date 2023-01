Trump crida els republicans a votar McCarthy per presidir el Congrés

L’expresident dels Estats Units Donald Trump ha trencat el silenci després del fracàs històric del Partit Republicà en la primera votació per elegir president del Congrés, en què semblava que ho tenien tot fet perquè disposen de majoria absoluta a la Cambra de Representants. Després d’una frustrada elecció del candidat republicà Kevin McCarthy, han quedat evidents les divisions internes en el partit. Per això, aquest dimecres, Trump ha fet una crida els congressistes republicans a votar per McCarthy.

El candidat republicà a presidir el Congrés, Kevin McCarthy, no aconsegueix els vots que necessita i s’evidencien les divisions al Partit Republicà | Europa Press

Quatre votacions fallides

“No convertiu un gran triomf en una derrota gegant i vergonyosa”, ha demanat Trump a través d’un missatge a la xarxa social Truth Social. La seva publicació arriba després de quatre votacions fallides que no han donat a McCarthy els vots necessaris, 218, per convertir-se en el nou president de la cambra baixa.

Després d’unes ajustades midterm, els republicans, amb 222 escons, van arrabassar als demòcrates (213) el poder de la Cambra de Representants. Això, però, no ha sigut suficient per a l’elecció de McCarthy, que no ha aconseguit superar els 218 vots que el convertirien en el substitut de la demòcrata Nancy Pelosi, qui ha ocupat el càrrec des de 2019.

Trump, després de no fer referència a aquest fracàs històric en declaracions a la NBC News, aquest dimecres ha escrit al seu perfil de Truth Social que creu que McCarthy farà una “bona feina” un cop sigui escollit per al tercer càrrec polític de major rang als Estats Units.

La divisió al Partit Republicà

A McCarthy li falten menys de 20 vots per aconseguir la majoria absoluta. Dels 222 diputats republicans a la Cambra de Representants, n’hi ha 20 que donen suport a un candidat alternatiu, Jim Jordan. De fet, el McCarthy només obté 202 vots, fins i tot per sota del demòcrata Hakeem Jeffries, que en té 212.