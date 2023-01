Fracàs republicà als EUA: McCarthy no té els vots per presidir el Congrés

Fracàs històric dels republicans al Congrés dels Estats Units d’Amèrica (EUA). El candidat republicà a presidir la Cambra de Representants, Kevin McCarthy, no ha aconseguit els vots necessaris en la primera votació, celebrada aquest dimarts. Feia 100 anys -des del 1923- que no es veia una derrota com aquesta dels republicans a la Cambra de Representants i és en aquest moment en què es comença a notar que l’ajustada victòria del Partit Republicà a la cambra, emportant-se 222 escons davant dels 213 que obtenien els demòcrates; no serà suficient. McCarthy necessitava un mínim de 218 suports per substituir la demòcrata Nancy Pelosi, qui ha presidit l’òrgan legislatiu des del 2019, però no ha assolit la majoria absoluta, malgrat que el seu partit sí la té. Així i tot, el candidat republicà ha assegurat que seguirà treballant per aconseguir els vots que li falten.

El candidat de Nova York dels demòcrates, Hakeem Jeffries, ha aplegat 212 vots en la primera votació, però s’ha quedat a sis de la majoria absoluta | Europa Press

McCarthy aconsegueix 203 vots

Després d’arrabassar la majoria als demòcrates a la Cambra de Representants dels EUA durant les midterm del passat mes de novembre, els republicans s’han dividit en aquesta primera votació i n’hi ha hagut una vintena que no han donat suport a Kevin McCarthy perquè presideixi la cambra baixa. Semblava una victòria assegurada, ja que el Partit Republicà té 222 congressistes, però dels 218 vots que necessitava, el líder republicà només se n’ha endut 203. De fet, l’ha superat el candidat de Nova York dels demòcrates, Hakeem Jeffries, que ha aplegat 212 vots, quedant-se a sis de la majoria absoluta.

El candidat republicà no es rendeix

19 congressistes republicans s’han desmarcat del seu partit i no han donat suport a McCarthy. D’aquests, 10 han votat al congressista Andy Biggs, mentre que els altres 9 no han votat a ningú. Tot i aquest històric fracàs, el candidat republicà ha assegurat que no es rendirà i continuarà intentant sumar els vots que li falten per ser escollit nou líder del Congrés. Ha remarcat que és una “batalla pel partit i pel país” i ha promès “lluitar-la”. Sobre els republicans que no l’han votat, McCarthy ha lamentat que posin per davant “els seus càrrecs que el país”.