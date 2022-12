La comissió de l’assalt al Capitoli demana imputar a Trump per quatre càrrecs penals￼

La comissió especial de la Cambra de Representants que investiga l’assalt al Capitoli del 6 de gener de 2021 ha aprovat aquest dilluns per unanimitat sol·licitar la imputació de l’expresident Donald Trump per tres delictes: incitar o ajudar a una insurrecció, obstrucció d’un procediment oficial del Congrés, conspiració per a enganyar l’Estat i conspiració per a donar fals testimoniatge. La comissió ha votat en una sessió pública final sobre la presentació de càrrecs penals basant-se en una llarga recerca. No obstant això, l’informe final de la comissió no serà publicat fins dimecres vinent.

L’expresident dels Estats Units, Donald Trump | Europa Press

Comissió de vuit membres

La comissió està formada per vuit membres de la Cambra de Representants, sis d’ells demòcrates, i investiga l’assalt al Capitoli per part de partidaris de Trump durant la confirmació protocol·lària de la victòria de Joe Biden en les eleccions de novembre de 2020.

La petició es traslladarà ara al Departament de Justícia, que investiga també a Trump en paral·lel per la seva implicació en aquests incidents, que es van saldar amb la mort de cinc persones. Quatre més es van suïcidar després dels fets. L’aprovació d’aquesta recomanació no té efectes judicials concrets, però suposa una fita històrica perquè és la primera vegada que el Congrés ha sol·licitat imputar a un expresident.

“Pla premeditat”

El comitè d’investigació el passat mes d’octubre, a més de citar a declarar l’expresident dels EUA, també va presentar noves evidències que Trump tenia “un pla premeditat” per guanyar les eleccions de novembre de 2020, en les quals va proclamar-se guanyador l’actual president, Joe Biden. L’informe detalla de manera extensa la justificació de per què l’exmandatari hauria de ser jutjat pels tres delictes esmentats anteriorment. Per a justificar la incitació a la insurrecció, l’informe fa referència als 57 vots del Senat en un judici polític en 2021, el segon de Trump, per a condemnar-lo per un càrrec de “incitació a la insurrecció” aprovat per la Cambra, segons ha informat el citat diari.