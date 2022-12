VÍDEO | Un anunci d’una botiga de roba reivindica l’orgull de ser “nens de poble”

“Benvingut al pooooble!”. D’aquesta forma comença la cançó d’un anunci de roba que reivindica l’orgull d’uns infants a haver nascut al poble. L’anunci, de la botiga roba dedicada als més menuts Fins la Lluna, és un homenatge a una forma de viure i d’entendre la infantesa allunyada de les grans metròpolis i de les grans ciutats. Està feta per a nens que han tingut la sort de créixer corrent, saltant i jugant entre oliveres, vinyes o tarongers. Reivindica una forma de viure dels pobles on tothom se sap el seu nom.

Un forma de viure diferent de la ciutat

La cançó, guionitzada, realitzada i produïda per Lupini & Ratini Produccions Siderals (Flix), està rodada a Ribera d’Ebre durant aquest desembre. Hi apareixen diversos nens amb elements característics de pobles com poden ser les bicicletes, els patinets, així com gallines i galls. La gran marca del vídeo és el fet que hi apareixen els més menuts corrent i jugant pels carrers de la Ribera d’Ebre i amb un accent molt característic de les Terres de l’Ebre.

La frase clau de la canço és clara: “Som nens de poble”, per tal de deixar ben clar i remarcar els orígens dels infants. De fet, la cançó ja comença marcant territori, assegurant que “aquí som els reis, aquí manem doble!”. A més, deixa un missatget per a les persones que viuen a les grans ciutats: “Et deu estranyaaaar perquè a la ciutat a tot arreu sobres”. El missatge de la cançó ja deixa entreveure com la llibertat és la marca dels pobles, on els més menuts hi posen les seves “normes”, mentre que a les ciutats “sobres” a tot arreu de la gran quantitat de persones que hi viuen i les estrictes normes que hi poden haver.

La llibertat del poble i les seves normes

“Cada dia, una aventura. A cada casa, algun amic”, diu la cançó, que deixa clar que als pobles tothom és amic de tothom. De fet, en certa forma ho relacionen amb la forma de vestir de la població i la llibertat que tenen els pobles: “Aquí l’estil el poso jo, per això tothom sap lo meu nom”.

Un vídeo amb nens envoltats de vegetació, fauna i flora. Amb carrers i cases característics d’un poble de pocs habitants. Amb un riu, muntanyes, ponts i arbres, combinat amb places on hi recorren els més menuts. La cançó finalitza amb un missatge clar cap als pares: “Tu vesteix-los bé. El caràcter el posen ells”. En tot l’anunci els infants apareixen amb una roba d’allò més característica de la botiga, ja siguin dessuadores, texans, jaquetes, guants, ulleres de sol… Amb un missatge clar: “Som nens de poble”.