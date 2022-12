El PSC assegura que les negociacions pels pressupostos van “a bon ritme”

La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha assegurat que la seva formació i el Govern estan treballant “a bon ritme” en les negociacions dels Pressupostos de la Generalitat de 2023, i ha reclamat que aquestes converses es puguin fer des de la discreció, perquè puguin avançar millor. En roda de premsa aquest dilluns, ha explicat que encara estan “a l’inici de la negociació” i que estan treballant amb el màxim rigor per a arribar a un bon acord pressupostari, després que els comuns ja hagin signat un pacte amb l’executiu català sobre els comptes.

Salvador Illa, Primer Secretari del PSC 15/12/22 / Mireia Comas

Demana no posar presses

“Creiem que ara no podem fer-ho amb presses ni tacticismes. Catalunya necessita uns bons pressupostos, i que no els tinguem en vigor l’1 de gener només és responsabilitat del senyor Pere Aragonès”, ha sostingut la portaveu. Ha afirmat que els socialistes continuaran treballant perquè els comptes “siguin una realitat”, i ha explicat que el PSC ja ha lliurat totes les seves propostes a la Generalitat, després que hagi insistit en la discreció a l’hora de negociar-les.

Preguntada per si tindrien cabuda partides destinades a projectes com el Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport i el Quart Cinturó, Tortolero ha repetit que estan treballant “de la manera més discreta possible”, i que serà la portaveu del grup del PSC en el Parlament, Alícia Romero, qui comunicarà les novetats.

Demana responsabilitat al TC

La portaveu socialista ha desitjat que el Tribunal Constitucional (TC), que està reunit aquest dilluns per decidir si frena la reforma del Codi Penal que inclou una modificació de la forma en què es renova aquest òrgan judicial, “no prengui una decisió en la línia de la maniobra que pretén el PP”.

Ha criticat que els populars volen que passi una cosa que no havia passat mai en democràcia, que és “tombar una llei abans que s’aprovi”, ja que aquesta reforma del Codi Penal encara ha de passar el debat del Senat per a poder ser aprovada. “El PP està intentant portar al límit a les institucions. A la dreta tot li sembla inconstitucional”, ha censurat Tortolero, que considera que els populars també haurien volgut tombar lleis com la de l’eutanàsia o la reforma laboral.