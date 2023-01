Saül Gordillo, cessat com a director de Principal

Saül Gordillo ha estat destituït com a director del diari digital Principal, segons ha anunciat el mateix mitjà aquest dijous al vespre. Dues setmanes després que dues treballadores hagin denunciat Gordillo per agressió sexual, l’òrgan d’administració del mitjà ha pres aquesta decisió seguint el seu protocol contra la violència sexual.

El diari explica que va posar en marxa el protocol d’assetjament fa 16 dies, quan es va conèixer la primera denúncia contra Gordillo, i assegura que l’ha conclòs “respectant els drets de totes les parts implicades”, tant els de les possibles víctimes com la presumpció d’innocència del periodista.

La primera denúncia contra el director de Principal es va conèixer el 22 de desembre de 2022, i la segona, un dia després. En aquell moment, l’òrgan d’administració i Direcció del diari digital va activar el protocol contra la violència sexual. Es va contractar un professional extern que s’ha encarregat de recopilar tota la informació. A més, Principal va apartar Gordillo de les seves funcions, tot i que li seguia pagant el sou perquè encara no es podia dur a terme cap sanció. Un cop finalitzat el procés, l’empresa ha destituït Saül Gordillo com el seu director. El mitjà ja ha confirmat que l’informe és confidencial i no es farà públic per no interferir en la feina de la policia. En el seu anunci, el Principal confirma que la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) dels Mossos d’Esquadra continua treballant en el cas.

Els fets haurien tingut lloc a la sala Apolo, després del sopar d’empresa l’1 de desembre | Europa Press

Dues denúncies per agressió sexual

Dues treballadores de Principal han denunciat Gordillo per agressió sexual durant la nit de l’1 al 2 de desembre. Les presumptes agressions sexuals s’haurien produït després del sopar de Nadal d’empresa, quan l’equip es va traslladar a la sala de festes Apolo. Segons la versió de la primera denunciant, mentre demanaven una copa a la barra, Gordillo l’hauria tocat per dins dels pantalons, provocant-li un estat de xoc. Finalment, la noia s’hauria pogut allunyar del que en aquell moment encara era el seu cap i va patir un atac d’ansietat. La redactora va interposar la denúncia unes tres setmanes després de l’agressió.

Una altra treballadora també va denunciar Saül Gordillo per agressió sexual durant la mateixa nit.