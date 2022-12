Segona denúncia contra Saül Gordillo per agressió sexual

Els Mossos d’Esquadra han rebut una segona denúncia contra el director del Principal, Saül Gordillo, per delictes sexuals, segons ha avançat aquest migdia la Ser Catalunya. Una altra periodista del diari digital també acusa el seu cap d’agressió sexual. Segons ha pogut confirmar l’ACN, els fets de les dues denúncies haurien tingut lloc durant la mateixa nit, entre l’1 i el 2 de desembre, després d’un sopar de Nadal de l’empresa i que va continuar a la sala de festes Apolo, a Barcelona. Gordillo ha declarat davant dels Mossos per la primera denúncia, i va quedar en llibertat imputat per un delicte d’agressió sexual.

Gordillo declara als Mossos

Aquest dijous, el també exdirector de Catalunya Ràdio declarava davant dels Mossos d’Esquadra com a investigat per un delicte d’agressió sexual. Una estona després d’acudir a la citació, Gordillo va poder marxar de la comissaria dels Mossos al districte de Sant Martí, a Barcelona. Va quedar en llibertat, però imputat per aquest delicte.

Segons fonts policials i tal com recull Ser Catalunya, en la seva declaració el periodista va negar els fets dels quals se l’acusa i va dir que la nit de l’1 de desembre anava molt begut.

Presumpta agressió a la sala Apolo

La primera denúncia l’ha interposat aquesta mateixa setmana una jove, de 23 anys, i treballadora del mitjà digital Principal. Segons recull la denúncia, Saül Gordillo, de 50 anys, va agredir sexualment la noia durant la matinada entre l’1 i el 2 de desembre, després del sopar de Nadal de l’empresa, quan es trobaven de festa a la sala Apolo, a Barcelona. La versió de la denunciant detalla que, mentre demanaven una copa a la barra cap a les tres de la matinada, el director del diari digital hauria realitzat tocaments per dins dels pantalons a la jove sense dir-li res, provocant que quedés en estat de xoc. Quan va poder allunyar-se del seu cap va patir un atac d’ansietat, però quan va aconseguir calmar-se, va agafar un taxi per tornar a casa. L’endemà va acudir al CAP i va interposar la denúncia als Mossos vint dies després.