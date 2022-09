Detenen un professor de l’antic Maristes de Sabadell per agressions sexuals

Un professor de l’antic Maristes de Sabadell, ara Mare de Déu de la Salut, ha estat detingut pels Mossos d’Esquadra després que s’hagi interposat una denúncia contra ell per agressions sexuals, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat a l’ACN la policia catalana. La noia va presentar la denúncia l’11 de juliol i el professor, que encara treballava al centre, va ser detingut dilluns a la nit. Després de declarar davant del jutge, aquest dimarts ha quedat en llibertat. L’investigat té 55 anys i els fets haurien començat quan en tenia 40, i quan la suposada agredida en tenia 13. Els Mossos busquen si hi podria haver més presumptes víctimes. El rotatiu indica que les agressions haurien tingut lloc entre el 2008 i el 2017.

“Tu el que vols és una abraçada”

L’Ara recull que, quan la noia tenia 13 anys, el que era el seu professor d’educació física, de 40, va regalar-li un llibre per Sant Jordi. En una dedicatòria li deia “tresoret” i li agraïa “l’experiència” que estaven “vivint i compartint”. El llibre, Posdata: te amo, de Cecelia Ahern. Segons el rotatiu, ja feia mesos que es trobaven a soles, sobretot en espais “que es podien tancar amb clau” del mateix centre, l’antic Maristes de Sabadell; o, fins i tot, s’havien vist fora del centre. El docent li hauria proposat de quedar quan ella cursava 1r d’ESO. La feia asseure a la falda mentre parlaven i li repetia “Tu el que vols és una abraçada”.

Un any i mig després, detalla el diari, quan ella tenia 14 anys, l’investigat va fer-li un petó quan es trobaven al vestidor de noies. Des d’aquest moment, les trobades es van anar repetint i, les converses, van derivar en agressions sexuals.

La relació s’allarga fins al 2017

Quan la noia tenia 15 anys, el professor li va demanar que esborrés les converses que havien mantingut. Això arriba després de la queixa d’una altra família que s’havia adonat que la seva filla mantenia converses telefòniques amb l’investigat. El diari Ara avança que, tot i denunciar-ho als Mossos, el cas es va arxivar.

Les trobades entre la jove i el professor, que també feia d’entrenador al Club Esportiu Sant Nicolau, a Sabadell mateix; es van allargar durant anys, fins i tot després que ella canviés de centre per cursar el batxillerat. L’última vegada que es van veure va ser el 2017, segons el rotatiu català. Ja feia temps que la noia tenia atacs de nervis i ansietat, i la sensació de viure “una doble vida” que no podia explicar a ningú. Tampoc sabia com sortir d’aquella relació amb el seu professor i, als 21 anys, després que la situació arribés a provocar-li atacs de pànic, va començar tractament psicològic. L’11 de juliol denuncia als Mossos d’Esquadra a l’home que havia abusat d’ella durant gairebé una dècada i els hi expressa la seva preocupació que pugui haver-hi altres víctimes.

Testimonis de la relació “estranya”

La noia i l’investigat han declarat aquest dimarts al jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell i, ell, ha sortit en llibertat. L’Ara remarca que ni l’acusació ni la Fiscalia han demanat mesures contra l’home. L’advocada de la noia és Miona Roig Esteban, del despatx de Carla Vall.

Dues noies, exalumnes dels Maristes de Sabadell han testificat i corroborat la relació “estranya” entre professor i alumna i que moltes vegades els veien junts. Una d’aquestes noies també va rebre missatges de l’investigat.

El docent ha estat apartat del centre

La notícia agafa per sorpresa a l’escola Mare de Déu de la Salut que emet un comunicat afirmant que el professor ha estat “apartat automàticament” de la docència. El comunicat diu que “el centre deplora les actituds de persones que presumptament s’aprofiten del seu càrrec”.