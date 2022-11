Una noia de 19 anys denuncia una agressió sexual la nit de la Castanyada

Una nova agressió sexual durant la nit de la Castanyada ha sortit a la llum aquest divendres. Una noia de 19 anys ha denunciat aquesta tarda una agressió sexual que va patir la matinada del 31 d’octubre a Gelida, a l’Alt Penedès. El cas l’ha avançat el diari Ara i els Mossos ho han confirmat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). La jove hauria denunciat els fets a la comissaria dels Mossos a Gelida el dia 2 de novembre, un dia i mig més tard d’haver patit l’agressió. La policia ha obert una investigació al respecte, però encara no hi ha hagut cap detingut i encara es busca l’autor d’aquests fets durant la nit de la Castanyada.

Una altra agressió sexual a Barcelona durant la nit de Halloween

Aquesta no va ser l’única agressió sexual que es va produir la nit de la Castanyada a Catalunya. Una jove barcelonina va denunciar haver patit una agressió sexual al barri de la Trinitat Vella, al districte de Sant Andreu, durant la nit del 31 d’octubre. Tot va succeir després que la víctima coneixés l’agressor en un sopar de Castanyada aquella mateixa nit. Segons la víctima, quan van marxar de casa, l’agressor va proposar-li acompanyar-la a buscar un taxi per tornar a casa. Com que no en passava cap i la víctima volia anar a casa, va dirigir-se a l’estació de metro més propera, la de Trinitat Vella, i va decidir esperar allà fins que es reactivés el servei de metro.

L’agressor la va acompanyar al parc de la Trinitat Vella i allà la va amenaçar i la va tirar a terra amb la intenció de violar-la. Ella es va poder escapar i va fugir corrents. Després va denunciar els fets als Mossos d’Esquadra quan els veïns la van veure i van trucar a la policia i al servei d’emergències mèdiques, que la van portar a l’hospital.