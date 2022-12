Saül Gordillo declara als Mossos com a investigat per l’agressió sexual

El periodista Saül Gordillo, director del Principal, ha declarat aquest dijous al matí davant dels Mossos d’Esquadra com a investigat per, presumptament, haver agredit sexualment una redactora del diari digital, segons informa l’ACN. Després que la treballadora, de 23 anys, interposés una denúncia contra Gordillo aquesta setmana, el també exdirector de Catalunya Ràdio ha estat citat per la policia catalana i, després de la seva declaració, ha marxat de la comissaria. Aquesta tarda, el Principal ha publicat una notícia sobre els fets que, segons la denunciant, van tenir lloc entre la nit de l’1 i el 2 de desembre, després del sopar de Nada. A més, també ha comunicat quina és la postura de l’empresa davant d’aquesta situació.

Acompanyament professional “a totes les parts implicades”

En la notícia del diari digital s’explica quina és la posició del grup. Detallen que l’empresa s’ha posat en contacte amb la treballadora que ha denunciat Gordillo per “facilitar-li el protocol contra les agressions de la companyia”. També confirmen que s’ha contractat “un perfil extern per garantir un acompanyament professional a totes les parts implicades“.

Agressió sexual a Apolo

Els fets van tenir lloc fa tres setmanes, més concretament la matinada entre l’1 i el 2 de desembre, mentre la redacció del Principal celebrava el seu primer sopar de Nadal. La festa va continuar a la sala de festes Apolo, a Barcelona. Segons recull la denúncia, a la qual va tenir accés el diari Ara, la treballadora detalla que, quan es van apropar a la barra per demanar una copa, el que és el seu cap l’hauria agredit sexualment, fent-li tocaments per dins dels pantalons. La situació la va paralitzar, però va poder allunyar-se quan va superar l'”estat de xoc”. Va patir un atac d’ansietat que li va durar hores i, l’endemà, va apropar-se al CAP.

Els fets haurien tingut lloc a la sala Apolo, després del sopar d’empresa l’1 de desembre | Europa Press

Poc després de conèixer-se la denúncia, la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i la ministra d’Igualtat, Irene Montero, han publicat missatges als seus perfils de Twitter en què han expressat el seu suport a la jove periodista. Totes dues han posat en valor la valentia de la noia per denunciar una “violència masclista normalitzada”.