Verge assegura que el sorteig d’una prostituta entre militars és part “inherent de la seva cultura”

La consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Tània Verge, ha dit que el sorteig d’una prostituta entre soldades de la caserna del Bruc “no és aliè a la cultura patriarcal dels exèrcits, és part inherent de la seva cultura organitzativa”.

Verge demana a l’exèrcit que ho investigui

En un fil de tuits en el seu compte de Twitter, Verge ha demanat a l’Exèrcit que investigui i sancioni els fets i ha assegurat que “resulta evident que falta més formació en igualtat en aquesta institució”. Segons Verge, l’Exèrcit és una de les institucions “que més reprodueixen la masculinitat hegemònica” quan haurien de donar exemple de tolerància zero cap al masclisme i les violències masclistes.

Ha recordat que la institució ha adoptat recentment protocols contra l’assetjament i les violències sexuals, però que “dels centenars de denúncies anuals només unes poques arriben a judici”. Per a Verge, “la màxima responsabilitat en l’erradicació de les violències masclistes és dels homes”, per la qual cosa demana als que siguin testimoniatges que no siguin còmplices i denunciïn els fets.

L’exèrcit ho portarà al TSJC

L’Exèrcit de Terra espanyol posarà en coneixement “de manera immediata” a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el sorteig d’una prostituta entre soldats de la caserna del Bruc de Barcelona. Fonts del ministeri de Defensa del govern espanyol han indicat que no tenen constància formal dels fets, ja que les converses no s’haurien produït “a cap xat oficial de la unitat”. Tot i això, davant la possibilitat que s’hagi fet ús d’un grup de xat particular en el que suposadament haurien participat militars de la unitat atemptant “contra els valors de la institució”, l’Exèrcit ha decidit portar-ho a la fiscalia.

Sobre aquest tema, Fernando Grande-Marlaska ha indicat que de confirmar-se els fets seria una circumstància “absolutament rebutjable” i “aliena” al que ha de ser el comportament de qualsevol persona, i “més si es tracta d’un funcionari”.