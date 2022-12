La UE va tenir una despesa militar rècord el 2021 de 214.000 milions d’euros

La Unió Europea va realitzar una despesa militar rècord el 2021 amb una inversió total de 214.000 milions d’euros, un 6 per cent més que l’any anterior, seguint la tendència a l’alça dels últims set anys, segons recull l’informe anual de l’Agència de Defensa Europea (EDA, per les seves sigles en anglès).

L’estudi de la EDA assenyala que els Estats membres van augmentar un 6 per cent la despesa respecte a 2020, per al major creixement interanual des que la UE va canviar la seva tendència en inversió militar i va començar a gastar a partir de 2015, una vegada superada la crisi financera. Mentre que en termes de Producte Interior Brut (PIB), els països de la UE van emprar el 1,5 per cent en despesa militar, el mateix percentatge que el 2020.

L’alt representant de la UE, Josep Borrell, i el primer ministre d’Ucraïna, Denys Shmyhal, en una roda de premsa després d’una reunió pel Consell d’Associació | ACN (Consell de la Unió Europea)

Increment de 52.000 milions

Des de 2014, any en què els Estats membres van registrar una inversió més baixa en Defensa, l’increment es xifra en 52.000 milions i un 32 per cent més i aquesta tendència seguirà els pròxims anys amb els compromisos adquirits per la UE després de la invasió russa d’Ucraïna.

Per països, 18 Estats membres van augmentar la despesa el 2021, encapçalats per Finlàndia amb el 42 per cent d’increment, seguida de Grècia i Eslovènia, amb el 33 per cent i el 27 per cent, respectivament. En termes absoluts destaca l’augment de 4.000 milions en el pressupost militar d’Itàlia. Per contra, uns altres vuit Estats membres van retallar les partides en Defensa.

La EDA valora l’evolució en la despesa militar com a “positiva” i indica que pot ajudar a compensar la despesa insuficient de la UE en matèria de Defensa entre 2009 i 2018. En tot cas, incideix en la necessitat d’augmentar també la despesa de manera coordinada perquè, malgrat l’augment dels projectes militars conjunts el bloc queda molt lluny dels seus objectius que aquests representin el 35 per cent del total d’inversió.

Els estats gasten més de forma col·laborativa

L’informe assenyala, no obstant això, que els països de la UE cada vegada gasten més de manera col·laborativa amb un “augment apreciable” en aconseguir els 7.900 milions d’euros de compres conjuntes, gairebé el doble de les xifres de l’any anterior, quan els Estats membres van invertir de manera col·laborativa 4.100 milions.

Per a l’Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, malgrat el “llarg camí” recorregut en la cooperació militar a Europa es gasta “molt poc” de manera coordinada. Per això, ha reclamat que l’augment en la despesa en Defensa vagi acompanyat d’inversions conjuntes que “han de convertir-se en la norma”.

“Gastar no és suficient, hem de fer-ho millor, i això significa fer-ho junts. Aquesta és l’única manera d’equipar eficaçment a les Forces Armades europees per als desafiaments futurs”, ha subratllat l’exministre espanyol.