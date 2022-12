El Govern recorda el compromís de l’Estat a instal·lar un sistema per reduir riscos manuals a Rodalies

El conseller de Territori del Govern de la Generalitat, Juli Fernàndez, ha recordat el compromís de l’Estat espanyol d’instal·lar un sistema que intentés reduir riscos manuals a la xarxa de Rodalies des del 2008. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio en ser preguntat pel xoc entre dos trens aquest dimecres a Montcada i Reixac. “És evident que si hi ha mecanismes que poden permetre reduir riscos i els tenien previstos al pla de Rodalies 2008-2015 i no estan aplicats, de ben segur que podríem haver minimitzat riscos”, assegurava el conseller de Territori.

L’accident de Montcada ha deixat 155 ferits / ACN

Sense novetats sobre l’accident

Amb això, Fernàndez ha dit que ara per ara no hi ha cap novetat sobre el perquè de l’accident d’aquest dimecres que va deixar fins a 155 ferits a l’estació de Montcada i Reixac-Manresa. Ha afegit que la informació de que disposen és la que ja apuntava ahir el Ministeri de Transports: l’accident es va produir en el context d’una operació manual en l’entrada a una estació en corba. El conseller ha dit que és “bastant objectiu” que fer operacions manuals incrementa el risc i ha retret que això podria no ser així ja que existia el compromís per intentar reduir aquestes operacions.

Fernàndez insisteix en el traspàs de Rodalies

D’altra banda, el conseller ha tornat a insistir en el traspàs de les competències de Rodalies a la Generalitat i ha lamentat la situació de la infraestructura ferroviària. “Això genera incertesa als ciutadans”, deia el conseller Fernàndez. Tot i això, ha avisat que si es produís el traspàs la situació no canviaria d’un dia per l’altra, però ha garantit escenaris que permetin caminar cap a la millora i l’assoliment dels estàndards de països de l’entorn. El conseller també ha xifrat entre 1.300 i 1.500 milions d’euros la manca d’inversió actual i ha declarat que aquesta és una de les principals carpetes en les negociacions amb el govern espanyol i, en especial, en una futura reunió bilateral.