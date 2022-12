Els comuns avisen el Govern que les negociacions pels pressupostos “no avancen”

Els comuns han avisat al Govern de la Generalitat que les negociacions pels pressupostos del 2023 “no avancen”, després de la trobada entre l’executiu i la formació de Jéssica Albiach aquesta tarda. Fonts dels comuns asseguren que la reunió ha estat “llarga” i asseguren que “tot i haver acostat posicions en alguns dels eixos, no està avançant suficientment en d’altres”. Per part d’En Comú Podem, han assistit a la reunió d’avui Joan Carles Gallego, Susanna Segovia, Marc Parés i Ximo Balaguer.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà; i la consellera d’Economia, Natàlia Mas, arriben a la reunió del Consell del Diàleg Social / Maria Asmarat

Salut i habitatge encallats

La formació d’Albiach recorden els set eixos que van presentar el passat 17 de novembre i asseguren que s’ha avançat en matèria de mobilitat i energia, mentre que en salut i habitatge “no hi ha hagut avenços significatius”. “Són dos àmbits prioritaris per a la formació sobre els quals el Govern encara no s’ha concretat ni quantificat les propostes”, asseguren des de la formació d’Albiach.

ELs comuns es fan seus acords ja anunciats pel Govern el mes de setembre

A més, es fan seus els acords amb el Govern per allargar la rebaixa del preu del transport públic durant tot l’any vinent, transport públic gratuït per als menors de 16 anys i ampliar la T-Jove fins als 30 anys, així com aconseguir que l’energètica pública sigui comercialitzadora i una línia d’ajuts de 180 milions d’euros per a que particulars i empreses instal·lin plaques fotovoltàiques. Tot i això, la majoria de mesures ja les va anunciar el Govern durant el passat debat de política general del mes de setembre, quan Junts encara formava part de l’executiu i no hi havia els pressupostos al centre del debat.

Tot i l’advertència dels comuns, els equips negociadors s’han emplaçat a seguir parlant els propers dies. Aquest matí el Govern també ha abordat la carpeta d’infraestructures amb el PSC, mentre que ha iniciat les reunions sectorials amb Junts per Catalunya de forma telemàtica i abordant les carpetes de Salut i renovables.