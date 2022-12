Les dones continuen tenint un nivell d’anglès pitjor que ells a Espanya

La bretxa de gènere s’accentua en els idiomes, ja que les dones tenen un nivell d’anglès pitjor que els homes a Espanya, segons es desprèn de l’informe anual de caràcter mundial ‘EF EPI 2022’, elaborat per EF Education First per donar llum sobre l’evolució, les virtuts i les deficiències al nivell d’anglès de 111 països de tot el món.

Segons l’informe, que ha analitzat la comprensió auditiva i lectora de 2,1 milions de persones, a Espanya les dones acumulen una qualificació de 539 punts en l’anàlisi de la seva competència, davant dels 551 punts que aconsegueixen ells.

Això les col·loca a la franja de coneixement ‘alta’, mentre que els homes es posicionen a la forquilla ‘molt alta’. En aquest sentit, tots dos grups avancen els seus parells a nivell general. La mitjana de coneixement de l’anglès de les dones al món se situa en els 495 punts, davant dels 511 punts que revelen ells.

De manera global, l’índex ha demostrat que, encara que tant les dones com els homes d’Europa han millorat el nivell d’anglès aquest any, la bretxa de gènere en aquest aspecte s’ha accentuat lleugerament. A 12 dels països analitzats aquesta bretxa és rellevant, superior als 20 punts entre ambdós gèneres. Així mateix, els homes van superar les dones a tots els països excepte en sis.

També s’ha detectat certa bretxa generacional a nivell d’anglès, de manera que la població adulta ha liderat les millores de coneixement a Europa. Això desbanca la idea que la major part de les competències s’adquireixen a l’escola i dona suport a la importància de millorar mitjançant experiències a l’estranger.

En concret a Espanya, els joves de 18 a 20 anys són els que revelen un nivell d’anglès pitjor, amb 516 punts. La franja d’edat que reflecteix un domini millor de l’idioma, però, és la dels 26 als 30 anys, amb 566 punts.

Finalment, atenent el perfil sociodemogràfic, l’estudi d’EF Education First ha demostrat, un any més, que hi ha correlacions consistents entre l’habilitat en anglès i el poder adquisitiu, la qualitat de vida i altres indicadors socials i econòmics. Segons l’estudi, com més ingrés nacional de mitjana, més domini de l’anglès, cosa que també es compleix a Espanya.

Xavier Martí, director general d’EF Espanya, va assegurar que “enguany, el nivell d’anglès dels espanyols, a més d’haver-se mantingut en uns nivells moderats i de fer uns quants anys sense evidenciar millores, ha posat de manifest una bretxa de gènere que, malauradament, també es trasllada a l’aprenentatge d’idiomes. Aquestes deficiències s’han de replantejar tant des de la perspectiva de l’educació com des de la perspectiva social al nostre país, atès que qualsevol diferència en aquest sentit impacta en el desenvolupament laboral i econòmic de les dones i limita les seves oportunitats”.

Al costat dels països veïns, França i Itàlia, Espanya segueix sense arribar al nivell de la resta d’Europa, que ha demostrat, un any més, tenir el millor anglès del món, dominant el Top 10. Amb una mitjana de 10 anys d’escolarització i una penetració d’Internet de gairebé el 94% de la població, i malgrat que, per primera vegada des del 2014, ha trencat amb la tendència baixista i n’ha millorat lleugerament la qualificació en 5 punts, amb 545, Espanya continua estancada i repeteix una discreta 33a posició dins de l’EF EPI 2022.