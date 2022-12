Destituït i detingut el president del Perú

Crisi política al Perú. El president, Pedro Castillo, al poder des de juliol del 2021, ha estat destituït i detingut aquest dimecres, després d’anunciar que dissolia el Congrés, decretava un govern d’excepció i convocava noves eleccions legislatives. Hores després d’aquestes declaracions, la cambra ha aprovat una moció de censura contra Castillo que ha tirat endavant amb 101 vots a favor -dels 87 que necessitava- i l’ha destituït per “incapacitat moral permanent”. L’oposició ha titllat d’intent de “cop d’Estat” les intencions del ja expresident del Perú. Poc després, Castillo ha sigut detingut per la Fiscalia a Lima i, a hores d’ara, es troba en dependències policials.

La que s’ha debatut aquest dimecres al Congrés era la tercera moció de censura contra el president peruà presentada pel parlamentari Edward Málaga el passat 29 de novembre. Dels 130 diputats que hi ha al Congrés, només uns quants diputats de Perú Libre, sis en concret han votat en contra i deu s’han abstingut.

Castillo, detingut a Lima

Poc després que es conegués la destitució de Pedro Castillo, la Fiscalia l’ha detingut a la seu de la Prefectura de Lima i es troba en dependències policials. La Policia Nacional de Perú ha publicat al seu perfil de Twitter una fotografia del president destituït detingut i confirmava que havien realitzat aquesta detenció en compliment de les seves atribucions descrites al codi policial. Pocs minuts després, però, han esborrat la publicació.

Dina Boluarte, la primera presidenta del Perú

Seguint el que marca la Constitució del Perú, després de la destitució, la vicepresidenta del país, Dina Boluarte, ha assumit la presidència, convertint-se així en la primera dona a ostentar aquest càrrec a la nació. Aquest relleu precipitat no és un fet nou al país, que ha viscut un constant terratrèmol polític en els últims anys, en només sis anys i mig, han passat per la presidència set persones diferents.

Després de les declaracions de Castillo hi ha hagut una cascada de dimissions dins del seu executiu. Alguns dels membres del govern peruà que han presentat la seva dimissió hi ha els ministres de Treball, Alejandro Salas; d’Educació, Rosendo Serna; i d’Assumptes Exteriors, César Landa. Aquest últim ha acusat el president d’haver “violat” la Constitució amb l’anunci que dissolia el Congrés.

Espanya condemna la maniobra de Castillo

El govern espanyol ha condemnat “la ruptura de l’ordre constitucional” que ha dut a terme Pedro Castillo. En un comunicat del ministeri d’Assumptes Exteriors, l’executiu de Pedro Sánchez ha expressat la seva ferma condemna per la maniobra del ja expresident del Perú. També ha celebrat el “restabliment de la normalitat democràtica” després de la destitució de Castilo.

Manifestacions a Lima

Centenars de persones han sortit aquest dimecres al carrer de la capital del Perú després de la destitució de Pedro Castillo. Desenes de manifestants s’han concentrat a les portes del Congrés, on hi ha un ampli dispositiu policial, amb banderes peruanes, pancartes i bocines per celebrar la decisió de la cambra.