Més de mil catalans cobren menys del que els tocava de renda garantida per un error

Un error en la tramitació ha fet que un total de 1.107 catalans s’hagi quedat aquest novembre sense cobrar la renda garantida de ciutadania o bé que hagin cobrat una quantitat inferior a la que pertocava. Segons han confirmat fonts de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat a Europa Press, es tracta d’una errada a l’hora de cursar l’ajuda estatal de l’Ingrés Mínim Vital per part del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i que ha afectat la nòmina d’aquest mes. Això ha provocat que tots els pagaments de renda garantida corresponents al novembre hagin quedat congelats.

Sense renda garantida: 560 euros menys

Segons explica l’agència de notícies, els afectats han rebut una ajuda reduïda o, directament, no han rebut res perquè, presumptament, no es va incloure l’ajuda per tenir fills a càrrec durant la tramitació. Això ha provocat que les persones afectades hagin deixat de cobrar uns 560 euros de mitjana aquest últim mes.

Una ajuda per a persones en situació de vulnerabilitat

La renda garantida és un complement de l’Ingrés Mínim Vital que reben aquells ciutadans que es troben en una situació de vulnerabilitat perquè no disposen dels recursos econòmics mínims per cobrir les necessitats bàsiques per a una vida digna. Així, l’error que ha afectat aquest cobrament ha perjudicat les persones que, a més d’aquest plus, també reben una prestació per tenir fills a càrrec seu.

Aquesta ajuda la gestiona la Generalitat i, segons han detallat a Europa Press fonts de la Conselleria, hi hauria hagut un error de càlcul de l’Ingrés Mínim Vital per part del Ministeri i que, en adonar-se’n, aquest hauria ordenat congelar i retirar els pagaments “sense avisar” l’executiu català.

S’abonarà entre desembre i gener

Les mateixes fonts han demanat tranquil·litat als afectats i asseguren que la “nòmina de desembre sortirà bé”. Sobre els diners que no s’han cobrat aquest mes, informen que s’intentarà corregir la situació i s’abonarà la quantitat corresponent entre els mesos de desembre i gener de l’any que ve.