Reclamen que se simplifiqui el procés per demanar l’Ingrés Mínim Vital

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha exigit que se simplifiqui el procés de sol·licitud per rebre l’Ingrés Mínim Vital (IMV), ja que moltes famílies, tot i tenir dret, no el demanen per dificultat en els tràmits burocràtics, un fenomen que es coneix com a ‘non take up’.

L’AIReF ha publicat el primer informe sobre l’IMV, una ajuda d’entre 565 i 1.198 euros al mes per persones en situació de risc econòmic, després d’analitzar la implementació de la prestació a l’estat espanyol des de la seva posada en marxa, el maig de 2020, fins al desembre de 2021.

Una de les altres reclamacions que fa AIReF és que es fomenti la publicitat institucional de la prestació per tal que més famílies tinguin coneixement sobre aquesta ajuda i de com sol·licitar-la.

El 66% de les persones no l’han sol·licitat a Catalunya

El 57% dels possibles beneficiaris en el conjunt de l’estat espanyol, un total de 400.000 llars, no han sol·licitat la prestació. Si ens centrem en Catalunya, la xifra augmenta fins al 66% i se situa com el percentatge més alt de tot l’estat. L’AIReF ha assegurat que això es deu al fet que l’espai que ha de cobrir l’IMV ja ho feien altres ajuts autonòmics. Per això, veu imprescindible continuar treballant en l’encaix entre l’IMV i la renda mínima de cada comunitat autònoma, com la renda de garantia de ciutadania del Govern. Si l’IMV es desplegués plenament, s’aconseguiria donar cobertura al 43% de les prestacions de la renda mínima de ciutadania a Catalunya, ha detallat l’AIReF.

Piló de monedes d’euro

D’altra banda, en algunes comunitats com La Rioja la implementació és molt superior, concretament d’un 59%. L’Ingrés Mínim Vital ha ampliat la cobertura fonamentalment en aquelles comunitats en les quals els programes de garantia de rendes per lluitar contra la pobresa eren més limitats, ha indicat l’agència de control fiscal espanyola.

En aquest sentit, ha apuntat que la prestació ha sigut “més eficaç per reduir la intensitat de la pobresa en unes comunitats que en altres”. L’Aragó ha notat una reducció de la bretxa del 39% mentre que a Catalunya la disminució és del 20%.