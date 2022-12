Traslladen a presó el ja expresident de Perú Pedro Castillo

La Fiscalia del Perú ha confirmat aquest dimecres que ha detingut a Lima al ja expresident peruà Pedro Castillo pel presumpte delicte de rebel·lió després d’anunciar que dissolia el Congrés, decretava un govern d’excepció i convocava noves eleccions legislatives. De fet, ha estat traslladat aquesta nit a la presó de Barbadillo, a Ate, on també hi ha l’expresident del país Alberto Fujimori.

El Ministeri Públic ha indicat que s’acusa a Castillo, en la seva condició de president, d’infringir l’ordre constitucional, de manera que ha anunciat que es disposa a iniciar diligències sobre la base dels articles 346 i 349 del Codi Penal, per rebel·lió i conspiració.

Destituït i detingut el president del Perú, Pedro Castillo | Europa Press

La fiscalia supervisa la detenció

Així, la fiscal general, Patricia Benavides Vargas, al costat del fiscal adjunt suprem, Marco Huamán Muñoz, de l’Àrea Especialitzada en Enriquiment Il·lícit i Denúncies Constitucionals; i la fiscal superior Marita Barreto Rivera, pertanyent a l’Equip Especial contra la Corrupció del Poder, ha supervisat la detenció del ja exmandatario. Castillo s’ha dirigit a l’oficina de la Fiscalia a Lima al costat de la seva família i l’exprimer ministre Anníbal Torres.

Hores abans, la fiscal general peruana va expressar el seu rebuig al trencament de l’ordre constitucional, anunciant l’adopció d’accions legals. “El pitjor perill que afrontem avui com a societat és la ‘normalització de la corrupció’ (…) és un perill perquè soscava les bases mateixes de la convivència social i es constitueix com un delicte que afecta els drets humans”, va declarar, tal com recull l’oficina de l’organisme.

El defensor del poble demana accions penals

La defensoria del poble ha sol·licitat a la Fiscalia del Perú iniciar accions penals corresponents contra l’expresident per “intent de cop d’Estat”. “Correspon que se li processi conforme a normes vigents i amb respecte al degut procés”, ha indicat l’ens a través de les seves xarxes socials. A més, l’oficina ha comunicat que constata que s’estan respectant els procediment previstos en la llei en les condicions de detenció de Castillo.

“Nosaltres advertim la intenció claríssima de l’expresident Pedro Castillo d’anar per la via d’un tancament inconstitucional del Congrés del Perú, la qual cosa és un cop d’estat”, ha declarat la Defensora del Poble, Eliana Revollar, tal com recull l’emissora RPP.

Revollar ha reiterat l’aposta pel diàleg i l’ordre democràtic al país. “Destaquem el rol de les Forces Armades en aquest context, per actuar conforme a la legalitat, a més de la ràpida actuació del Congrés per la vacant presidencial”, ha indicat.

“La democràcia s’ha de protegir i salvaguardar”, ha agregat la defensora del Poble instant l’Estat i les organitzacions socials a unir-se per a enfortir les bases de les democràcia, segons ha declarat en l’emissora Reeixida. Així mateix, la Defensoria del Perú ha fet una crida a periodistes i ciutadans a “no utilitzar frases ni expressions que lluny de contribuir a superar la crisi política promoguin la divisió i enfrontament entre peruanes i peruans”.