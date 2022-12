Militars espanyols destinats a Catalunya sortegen una nit amb una prostituta

Un xat de militars de la caserna del Bruc ha organitzat un sorteig d’una prostituta pel dia de la Immaculada Concepció, segons avança el diari Ara aquest dimecres. El rotatiu detalla que es tracta d’un xat que el conformen setanta homes i on s’ofereixen participacions per passar una estona amb una dona de companyia. La idea la tenen un caporal i un sergent el passat 22 de novembre, amb l’objectiu de recaptar diners per les festes de la companyia, que van proposar a la resta d’integrants muntar aquest sorteig. A més, l’Ara, que ha tingut accés a les converses, confirma que els homes haurien enviat missatges on es desqualifica i es vexa la noia amb comentaris masclistes.

Podria obrir-se una investigació interna

El diari indica que es tracta de militars del regiment I/63 de la caserna del Bruc de Barcelona que volien recaptar diners per organitzar les seves festes oferint els serveis d’una “dama de companyia”, tal com ells mateixos ho definien en un cartell que es va penjar a la cantina. La principal celebració era la d’aquest dijous, la Immaculada Concepció, la Puríssima, precisament la patrona d’infanteria. El sorteig de la prostituta s’hauria fet aquest dimecres fora del xat.

L’Ara recull que fonts militars de l’oficina de comunicació han assegurat que si es confirma l’existència de les converses, obriran una investigació interna.

“Aquell dia follo o follo”

Segons el rotatiu, en el xat hi ha alguns comandaments, però ni capitans ni sergents. De fet, no hi és ni el sergent que ho ha organitzat. Tots els militars que havien pagat els 25 euros per al sopar que ha de tenir lloc aquest dijous entraven a la rifa i, pagant un euro més per butlleta, en podien arribar a comprar fins a 52.

En el xat es van enviar fotografies de la noia i alguns militars responien “això no vol 50 euros”, o “jo en vull 50 més, aquell dia follo o follo”. Així i tot, aquesta situació s’ha donat a conèixer després que un dels membres del regiment decidís actuar i explicar-ho. Ell mateix va denunciar en el xat que s’estava “promovent la prostitució dins una caserna militar”.