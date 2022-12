Per Nadal, 3 de cada 4 espanyols pensen gastar igual o més que l’any passat

Tres de cada quatre espanyols esperen gastar aquest Nadal igual o més que el passat exercici, segons l’estudi ‘Nadal i 2023 davant d’un nou context: expectatives de consum dels espanyols’ elaborat per Oney, companyia especialitzada en pagaments fraccionats i finançament a Europa.

En concret, el 7,3% preveu gastar força més, el 20,4% una mica més i el 46% més o menys el mateix. Per contra, només el 22% espera gastar una mica menys i el 4,2% força menys. Els enquestats estimen gastar de mitjana 779 euros durant aquestes festes, i els regals i l’alimentació i beguda són les principals partides, amb 238 i 214 euros, respectivament.

En tot cas, la forma de consumir dels espanyols durant aquest Nadal es veurà afectada per la pujada de preus viscuda durant els darrers mesos. Vuit de cada deu enquestats afirma que canviarà substancialment les decisions de compra a causa de la inflació.

Per contra, només el 16% creu que la inflació canviarà lleument les seves decisions i el 4% que no afectarà gens. En aquest context, els regals i l’alimentació i les begudes són les àrees en què els preguntats esperen més increments de la despesa.

En relació amb el lloc on realitzaran les seves compres, només el 19% espera fer-les fonamentalment de forma en línia, mentre que el 51% les farà majoritàriament de manera física (32,5% a la botiga i el 18,6% a una gran superfície) i el 30% restant a parts iguals entre el canal en línia i físic.

PERCEPCIÓ

Tot i que la major part dels espanyols no espera retallar despeses de cara a aquest Nadal, sí que miren amb preocupació les perspectives econòmiques del país. Un 70% dels enquestats creuen que la situació és dolenta o molt dolenta i amb prou feines el 8% creu que és bona o molt bona. Per contra, la seva visió canvia en pensar en la seva pròpia situació: només el 18% creu que és dolenta o molt dolenta i el 28% la qualifica de bona o molt bona.

En aquest context, el darrer baròmetre d’hàbits de consum elaborat per Oney i Harris Interactive reflecteix que els europeus buscaran com equilibrar els pressupostos canviant la manera de gastar. El 68% dels europeus intentarà reduir les despeses en roba, sabates, joieria o altres accessoris, el 63% en energia, el 62% a la llar i el 60% en equipament electrònic.

FORMES DE PAGAMENT

Així les coses, els espanyols busquen fórmules per poder cuidar les seves finances en un context de pujades de preu i els pagaments ajornats cada cop guanyen més popularitat, especialment davant del préstec.

Gairebé 1 de cada 3 espanyols ha decidit o es planteja recórrer al pagament ajornat de cara a les compres de Nadal o el proper any en contrast amb el 16% que pensa a demanar un préstec.

De cara a Nadal, aquells que utilitzaran el pagament fraccionat esperen fer-ho fonamentalment en regals (77 %), i els viatges (21,5 %) són la segona opció més probable.

“El pagament fraccionat s’està convertint en una de les principals formes de pagament a Europa i cada cop en una de les opcions més comunes per als consumidors. A Oney estem avançant en la nostra estratègia de lideratge en aquest sector amb nous socis de prestigi i a Europa ja col·laborem amb 18.000 comerços diferents amb l’objectiu de fer més fàcil el dia a dia dels nostres clients”, va explicar Salvador Loscertales, director general d’Oney Espanya.

Segons reflecteix l’enquesta, més de la meitat dels enquestats ja han recorregut al pagament ajornat el passat. A més, recull el baròmetre elaborat per Oney i Harris Interactive, gairebé la meitat dels usuaris de pagaments ajornats no haurien fet les compres si no haguessin pogut recórrer a aquest mètode.

Així mateix, aquells que es plantegen recórrer al pagament ajornat en el futur ho fan principalment perquè els permet organitzar millor les finances (43,6 %) per les pujades de preu (42 %) i perquè és una forma més còmoda de pagar (37, 2%).

L’enquesta ha estat realitzada per IO investigació, companyia amb més de 25 anys d’experiència especialista a mesurar el mercat i analitzar la relació entre empreses i clients per a Oney.