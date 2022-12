Marlaska veu una “barbaritat” el sorteig d’una prostituta entre militars

El ministre d’Interior del govern espanyol, Fernando Grande-Marlaska, ha considerat aquest dijous una “barbaritat” la possibilitat que s’hagi realitzat el sorteig d’una prostituta entre soldades de la caserna del Bruc de Barcelona i confia que els fets siguin investigats per les autoritats.

“Desconec el tema en qüestió, però si això fos així em sembla una barbaritat i suposo que alguna recerca s’hauria d’obrir”, ha indicat Marlaska a preguntes dels periodistes a Brussel·les, on assisteix a una reunió de ministres d’Interior de la Unió Europea.

Pla mitjà del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, en roda de premsa a La Moncloa, el 18 de maig del 2021 | ACN (Pool Moncloa)

Marlaska rebutja els fets

Segons va avançar el dimecres el diari Ara, dos militars de l’Exèrcit de Terra espanyol van proposar en un grup de Whatsapp a la resta d’integrants participar en una rifa per a passar una estona amb una prostituta el dia de la Puríssima amb l’objectiu de recaptar diners.

Sobre aquest tema, Fernando Grande-Marlaska ha indicat que de confirmar-se els fets seria una circumstància “absolutament rebutjable” i “aliena” al que ha de ser el comportament de qualsevol persona, i “més si es tracta d’un funcionari”.

L’exèrcit ho posarà en coneixement al TSJC

L’Exèrcit de Terra espanyol posarà en coneixement “de manera immediata” a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el sorteig d’una prostituta entre soldats de la caserna del Bruc de Barcelona. Fonts del ministeri de Defensa del govern espanyol han indicat que no tenen constància formal dels fets, ja que les converses no s’haurien produït “a cap xat oficial de la unitat”. Tot i això, davant la possibilitat que s’hagi fet ús d’un grup de xat particular en el que suposadament haurien participat militars de la unitat atemptant “contra els valors de la institució”, l’Exèrcit ha decidit portar-ho a la fiscalia.