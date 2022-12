Junts s’avança a ERC i presenta esmenes al delicte de malversació

Junts per Catalunya s’ha avançat a Esquerra Republicana i va presentar esmene aquest dimecres per reformar el delicte de malversació en el marc de la reforma del Codi Penal. La reforma de la malversació apunta a una reformulació del delicte anterior a la reforma del 2015 impulsada pel govern de Mariano Rajoy després del 9-N. Així ho manifesta el grup parlamentari encapçalat per la diputada al Congrés Miriam Nogueras en una entrevista a Agència Efe.

La portaveu de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, intervé en una roda de premsa de Portaveus / Europa Press

De malversació a administració deslleial

El que vol Junts és desvincular la malversació de l’administració deslleial en l’àmbit privat, un fet que consideren “inadequat” perquè equipara situacions que no són idèntiques. Junts considera que vincular-les suposa una “difuminació dels límits de la corrupció”. “La reforma del 2015 s’ha demostrat que tenia com a objectiu perseguir millor els responsables polítics”, remarcava Nogueras.

A més, Junts també ha aprofitar la presentació d’esmenes del delicte de sedició per sol·Licitar l’eliminació de les penes de presó dels acusats per malversació sempre i quan no hi hagi lucre personal i equiparant-lo al delicte de malversació anterior al 2015. Amb la reforma impulsada per Junts, els casos dels líders del procés anirien vinculats a l’administració deslleial, fet que comportaria que les penes fossin molt menors que a les que van ser condemnats.

Pendents d’ERC

Junts per Catalunya també va presentar una esmena a la totalitat en la reforma del Codi Penal, en la que es derogava el delicte de sedició i no es retocava el delicte de desordres públics, com sí que es fa en l’actual reforma. A més, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va anunciar en una entrevista a Europa Press que presentarien esmenes al delicte de malversació, tot i que encara no ho hagin fet, ja que estan en negociacions amb el govern espanyol.